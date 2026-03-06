快訊

嗆現在比伊朗更想繼續打 川普：誰接班都不能威脅美國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普5日表示，美軍已經瓦解伊朗的海軍和空軍，同時摧毀逾6成的伊朗飛彈發射器；川普並表示，美國將確保未來無論誰領導伊朗，伊朗都不會對美國和鄰近國家造成威脅。

根據Axios報導指出，川普表示他必須親自參與選擇伊朗的下一任領導人，就像委內瑞拉一樣。

美軍日前向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）5日進入第6天，川普5日出席公開活動時表示，美軍每個小時都在摧毀伊朗的飛彈和無人機能力，並形容說，每當伊朗發射一枚飛彈，美軍在4分鐘內就會打擊伊朗的飛彈發射器，讓敵人無所適從。

川普並表示，伊朗的海軍已不復存在，美軍在3天內摧毀伊朗24艘船艦；掌管美國在中東部隊的美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）則在稍晚的國防部記者會中更新數據，指美軍已經摧毀30艘伊朗船艦，包括一艘無人機運輸艦。

川普指出，伊朗已經失去防空武器，喪失防空能力和空軍；川普說，伊朗也沒有飛彈，且60%至64%的飛彈發射器遭到殲滅；川普也說，伊朗曾希望與美國達成協議，但川普稱已經太晚了，指美國現在比他們更想要繼續打下去。

川普並表示，伊朗是個充滿潛力的國家，擁有光明的未來，而美國將確保接下來無論誰領導伊朗，伊朗都不會威脅到美國和以色列等鄰近國家。

根據Axios報導，川普5日在電話訪問中提到，他無法接受伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子接班，雖然川普知道他是最有可能的接班人。

川普並表示，哈米尼的兒子不夠看，川普必須要參與領導人的任命，就跟委內瑞拉臨時總統德爾希（羅德里格斯，Delcy Rodriguez）的情況一樣。

這是否代表美軍擴大在伊朗的軍事目標？國防部長赫塞斯5日否認這項說法，但認為，按照軍事行動進行的情況，川普對於下一任伊朗領導人有很大的話語權。

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅「口頭支持」 伊朗恐孤獨應戰

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

川普要挑伊朗接班人！點名哈米尼之子不可接受

隨著以色列與美國對伊朗的聯合軍事行動進入第七天，戰場態勢持續升溫，美國總統川普不僅宣稱美軍正「徹底摧毀」伊朗武力，更在政治上拋出震撼彈，公開表示美國應介入挑選伊朗下任最高領袖，並直接點名已故領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是「不可接受的人選」。

嗆現在比伊朗更想繼續打 川普：誰接班都不能威脅美國

美國總統川普5日表示，美軍已經瓦解伊朗的海軍和空軍，同時摧毀逾6成的伊朗飛彈發射器；川普並表示，美國將確保未來無論誰領導伊朗，伊朗都不會對美國和鄰近國家造成威脅。

盼政權更迭 伊朗裔比利時議員：支持王儲巴勒維返國

伊朗裔比利時眾議院議員沙菲接受中央社電訪時說，伊朗當前的政權永遠不會有願意與西方合作的人。目前各方正致力讓流亡海外的王儲...

川普：攻打伊朗行動進度超前 籲伊斯蘭革命衛隊投降

美國和以色列聯手攻擊伊朗邁入第6天，美國總統川普今天表示，這項軍事行動進度超前，伊朗海軍已損失多艘軍艦，飛彈與無人機能力...

美軍擊沉30多艘船艦 稱伊朗彈道飛彈攻擊大減9成

美國一名軍方高層官員今天表示，在持續進行的戰爭中，美國已擊沉超過30艘伊朗船艦，同時德黑蘭部隊發動的彈道飛彈與無人機攻擊...

