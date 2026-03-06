美國關閉駐科威特大使館 籲公民立即撤離或就地避難

美國聯手以色列對伊朗發動的戰爭升溫，美國國務院今天宣布，駐科威特市大使館即日起關閉，並敦促仍在科威特的本國公民立即撤離，無法安全撤離者應就地避難。

美國2月28日對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）以來，迄今造成6名美軍喪生，首批陣亡美軍於科威特民用港口的臨時作戰中心遭到伊朗直接襲擊身亡。

科威特美國大使館所在區域上空日前出現濃煙，據報是伊朗發動攻勢所致。美國敦促仍在科威特的本國公民立即撤離，無法安全撤離者應就地避難。

伊朗持續將矛頭指向美國在海灣地區的盟友。美國已相繼關閉駐沙烏地阿拉伯利雅德及黎巴嫩大使館，緊急呼籲在埃及、伊拉克、約旦、敘利亞、阿拉伯聯合大公國及卡達等國的美國公民「立即撤離」。

協助撤離滯留中東的美國公民方面，美國國務院指出，美國首班撤僑包機已於昨天自中東地區起飛，先前估計已有逾1萬7500名美國人自行離開。國務院基於行動考量，並未對外公布更多撤僑細節。

國務院在聲明中說，「接下來將在該區域（中東地區）增加更多班次」，並呼籲在以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達及沙烏地阿拉伯的美國公民透過網路報名登記。

美國務院助理國務卿強生（Dylan Johnson）昨天表示，國務院已協助近6500人撤離，其中多數美國人是自行撤離，幾乎全部搭乘商業航班。