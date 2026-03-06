快訊

大陸今年GDP目標成長4.5至5% 35年來最低

以軍總參謀長：對伊朗戰爭進入下一階段

中央社／ 耶路撒冷5日綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米今天表示，伊朗超過6成彈道飛彈發射裝置及8成防空系統已遭摧毀，現在戰爭進入「下一階段」，目標進一步瓦解伊朗的軍事能力。

上月28日，以色列聯手美國對伊朗發動攻擊，如今戰事進入第6天。

法新社報導，薩米（Eyal Zamir）在電視播出的聲明中表示：「我們現在正進入行動的下一階段。在這一階段，我們將進一步瓦解這個政權及其軍事能力。」

「我們還有更多意想不到的行動在後頭，我不打算透露。」

薩米還說，「我們已使超過6成的彈道飛彈發射裝置失效被毀」，此外，以色列也摧毀伊朗8成防空系統，並已「在伊朗空域取得幾近全面空優」。

海空戰火 美揚言取伊朗制空權

美國與以色列似乎正為戰爭開闢新戰線，密集空襲伊朗接近伊拉克邊境的數十個軍事據點，為庫德族民兵攻進伊朗開路。美國國防部長赫塞斯預告將在接下來幾天內取得完整的伊朗制空權，並稱伊朗飛彈發射量已大幅減弱。

草率動武…美攻打伊朗 缺乏進退策略

紐約時報指出，美國總統川普喜依直覺行事，將國家安全會議當他意志的執行機關，而非用於集思廣益，憂心川普政府這次攻打伊朗，恐沒有完整的進退場策略。

擊沉伊朗艦 美恐踩印度紅線

紐約時報報導，美國國防部長赫塞斯四日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是二戰結束後美軍首度動用魚雷襲擊敵軍。五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近八十年的水下殺招。

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

在這場伊朗戰爭中，美國與以色列目前似乎佔據優勢，但隨著德黑蘭當局在中東各地發動無差別式的報復攻擊，俄羅斯可能坐收漁利，因為伊朗的飛彈與無人機正在消耗烏克蘭國防所需的物資，而且荷莫茲海峽遭封鎖所造成的油價飆升也將提振俄國經濟。

伊朗最富有的人？傳哈米尼之子身家破百億 資產遍及中東歐非

伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）2月28日在美國與以色列聯手襲擊下身亡。在這片權力真空下，據報哈米尼的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已成為新任最高領袖的

川普稱須參與伊朗最高領袖遴選 不接受哈米尼兒子接班

美國總統川普（Donald Trump）今天告訴Axios新聞網，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選

