以軍總參謀長：對伊朗戰爭進入下一階段

以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米今天表示，伊朗超過6成彈道飛彈發射裝置及8成防空系統已遭摧毀，現在戰爭進入「下一階段」，目標進一步瓦解伊朗的軍事能力。

上月28日，以色列聯手美國對伊朗發動攻擊，如今戰事進入第6天。

法新社報導，薩米（Eyal Zamir）在電視播出的聲明中表示：「我們現在正進入行動的下一階段。在這一階段，我們將進一步瓦解這個政權及其軍事能力。」

「我們還有更多意想不到的行動在後頭，我不打算透露。」

薩米還說，「我們已使超過6成的彈道飛彈發射裝置失效被毀」，此外，以色列也摧毀伊朗8成防空系統，並已「在伊朗空域取得幾近全面空優」。