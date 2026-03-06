聽新聞
以軍總參謀長：對伊朗戰爭進入下一階段
以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米今天表示，伊朗超過6成彈道飛彈發射裝置及8成防空系統已遭摧毀，現在戰爭進入「下一階段」，目標進一步瓦解伊朗的軍事能力。
上月28日，以色列聯手美國對伊朗發動攻擊，如今戰事進入第6天。
法新社報導，薩米（Eyal Zamir）在電視播出的聲明中表示：「我們現在正進入行動的下一階段。在這一階段，我們將進一步瓦解這個政權及其軍事能力。」
「我們還有更多意想不到的行動在後頭，我不打算透露。」
薩米還說，「我們已使超過6成的彈道飛彈發射裝置失效被毀」，此外，以色列也摧毀伊朗8成防空系統，並已「在伊朗空域取得幾近全面空優」。
