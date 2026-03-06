聽新聞
憂美潛艦再度攻擊 斯里蘭卡接管伊朗軍艦

中央社／ 可倫坡5日綜合外電報導

斯里蘭卡總統迪桑納亞克今天表示，斯里蘭卡已將一艘伊朗海軍艦艇上的船員轉移下船並接管該艦。另一艘伊朗軍艦昨天遭美國潛艦攻擊，造成多人死亡。

法新社報導，迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）在一場經電視轉播的演說中表示，斯里蘭卡海軍已將伊朗海軍艦艇布什爾號（IRIS Bushehr）的208名水手轉移下船。這艘軍艦因為發動機故障而要求進港。

他表示，布什爾號與昨天在斯里蘭卡南方海域遭魚雷攻擊的得納號（IRIS Dena）最近都參與了印度東部的海軍演習。

上述魚雷攻擊造成至少84名水手喪生，是自美國與以色列對伊朗開戰以來，首次發生在中東以外地區的軍事攻擊。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天譴責這起攻擊，並警告華府開此先例，將付出慘痛代價。

迪桑納亞克強調，斯里蘭卡「在這場衝突不選邊站」，「但在我們維持中立的同時，我們也採取行動拯救生命」。

「沒有人應該死於這樣的戰爭，每一條生命都同等珍貴。」

迪桑納亞克指出，當時布什爾號靠近斯里蘭卡最大港口可倫坡（Colombo），但該艦不會在那裡錨泊，因為有可能危及商船運輸，並指保險費可能上升。

他表示，因此，布什爾號將被移往斯里蘭卡東北側的較小港口春可馬里（Trincomalee）。

擊沉伊朗艦 美恐踩印度紅線

軍艦在斯里蘭卡遭美軍擊沉 伊朗外長警告美國將付出慘痛代價

怕被美軍擊沉？伊朗第二艘船隻向斯里蘭卡求救 遭當局拒絕靠岸

影／美軍封存80年絕招重出江湖！首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝

海空戰火 美揚言取伊朗制空權

美國與以色列似乎正為戰爭開闢新戰線，密集空襲伊朗接近伊拉克邊境的數十個軍事據點，為庫德族民兵攻進伊朗開路。美國國防部長赫塞斯預告將在接下來幾天內取得完整的伊朗制空權，並稱伊朗飛彈發射量已大幅減弱。

草率動武…美攻打伊朗 缺乏進退策略

紐約時報指出，美國總統川普喜依直覺行事，將國家安全會議當他意志的執行機關，而非用於集思廣益，憂心川普政府這次攻打伊朗，恐沒有完整的進退場策略。

擊沉伊朗艦 美恐踩印度紅線

紐約時報報導，美國國防部長赫塞斯四日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是二戰結束後美軍首度動用魚雷襲擊敵軍。五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近八十年的水下殺招。

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

在這場伊朗戰爭中，美國與以色列目前似乎佔據優勢，但隨著德黑蘭當局在中東各地發動無差別式的報復攻擊，俄羅斯可能坐收漁利，因為伊朗的飛彈與無人機正在消耗烏克蘭國防所需的物資，而且荷莫茲海峽遭封鎖所造成的油價飆升也將提振俄國經濟。

伊朗最富有的人？傳哈米尼之子身家破百億 資產遍及中東歐非

伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）2月28日在美國與以色列聯手襲擊下身亡。在這片權力真空下，據報哈米尼的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已成為新任最高領袖的

川普稱須參與伊朗最高領袖遴選 不接受哈米尼兒子接班

美國總統川普（Donald Trump）今天告訴Axios新聞網，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選

