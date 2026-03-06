法國參謀總部：美軍支援飛機獲准使用法空軍基地

法國參謀總部今天表示，美國軍方支援飛機已獲准使用法國一座空軍基地，並稱已獲得「充分保證」這些飛機未參與對伊朗的攻擊行動。

法新社報導，法國參謀總部在聲明中表示：「提供作戰支援的美國飛機（非戰鬥機）已獲允許進入法國伊斯特瑞（Istres）空軍基地。」

「法國要求相關資產絕不可參與美國對伊朗發起的行動，只能嚴格用於支援防衛我們的區域夥伴，法國已就此獲得充分保證。」

聲明並指出：「這屬於北大西洋公約組織（NATO）架構下的例行程序。」

另外，法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）表示：「加油機是加油站，不是戰鬥機。」

「所以重點顯然在於加油能力，這是總統唯一授權的項目。」

自美國與以色列上月28日開始對伊朗發動攻擊以來，法國採取總統馬克宏（Emmanuel Macron）所說的純防禦性立場。

馬克宏3日表示，法國已派遣航艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）及其他軍事資產前往地中海。

他說，法國與卡達、科威特、阿拉伯聯合大公國有防衛協議，與約旦和伊拉克之間也有「堅實承諾」，這些國家全都遭到伊朗攻擊。

沃特蘭今天稍早向RTL電台表示，位於阿聯的兩處法國基地遭到伊朗攻擊，但尚不清楚是否被刻意當成目標。她並補充道，6架飆風戰鬥機（Rafale）已抵達阿聯。

法國左翼政界人士警告，法國可能會被捲入這場戰爭。