聽新聞
0:00 / 0:00
法國參謀總部：美軍支援飛機獲准使用法空軍基地
法國參謀總部今天表示，美國軍方支援飛機已獲准使用法國一座空軍基地，並稱已獲得「充分保證」這些飛機未參與對伊朗的攻擊行動。
法新社報導，法國參謀總部在聲明中表示：「提供作戰支援的美國飛機（非戰鬥機）已獲允許進入法國伊斯特瑞（Istres）空軍基地。」
「法國要求相關資產絕不可參與美國對伊朗發起的行動，只能嚴格用於支援防衛我們的區域夥伴，法國已就此獲得充分保證。」
聲明並指出：「這屬於北大西洋公約組織（NATO）架構下的例行程序。」
另外，法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）表示：「加油機是加油站，不是戰鬥機。」
「所以重點顯然在於加油能力，這是總統唯一授權的項目。」
自美國與以色列上月28日開始對伊朗發動攻擊以來，法國採取總統馬克宏（Emmanuel Macron）所說的純防禦性立場。
馬克宏3日表示，法國已派遣航艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）及其他軍事資產前往地中海。
他說，法國與卡達、科威特、阿拉伯聯合大公國有防衛協議，與約旦和伊拉克之間也有「堅實承諾」，這些國家全都遭到伊朗攻擊。
沃特蘭今天稍早向RTL電台表示，位於阿聯的兩處法國基地遭到伊朗攻擊，但尚不清楚是否被刻意當成目標。她並補充道，6架飆風戰鬥機（Rafale）已抵達阿聯。
法國左翼政界人士警告，法國可能會被捲入這場戰爭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。