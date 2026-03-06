聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱須參與伊朗最高領袖遴選 不接受哈米尼兒子接班

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普（Donald Trump）今天告訴Axios新聞網，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選。

根據Axios，川普受訪時說：「我無法接受（伊朗已故最高領袖）哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子。我們希望有個能為伊朗帶來和諧與和平的人選。」

川普表示：「我必須參與這項任命，跟委內瑞拉（臨時總統）德爾希（羅德里格斯，DelcyRodriguez）的情況一樣。」

今年1月，美國對委內瑞拉發動大規模打擊，抓捕時任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。羅德里格斯曾任馬杜洛的副手，但川普同意與她合作，前提是她的政府必須遵從華府的路線，特別是在獲取委內瑞拉龐大石油資源方面。

上月28日，川普與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）表示已對伊朗展開大規模空襲，目標之一就是推動伊朗政權更迭。隔天伊朗政府證實，現年86歲的哈米尼已死於美以發動的攻擊。

伊朗消息人士昨天告訴路透社，哈米尼的兒子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在美以空襲中倖存。

穆吉塔巴為中階神職人員，與伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）關係密切，立場強硬，是伊朗神權體制中最具影響力的人物之一，被視為其父親的可能接班人。

伊朗尚未宣布新領袖人選。

委內瑞拉 華府 馬杜洛 伊朗 川普

延伸閱讀

傳哈米尼之子將接班 川普談最壞情況 政權更替落空

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

哈米尼國喪延後 熱門接班人穆吉塔巴據稱躲過美以空襲

伊朗新領袖哈米尼次子接任 更為強硬派系

相關新聞

海空戰火 美揚言取伊朗制空權

美國與以色列似乎正為戰爭開闢新戰線，密集空襲伊朗接近伊拉克邊境的數十個軍事據點，為庫德族民兵攻進伊朗開路。美國國防部長赫塞斯預告將在接下來幾天內取得完整的伊朗制空權，並稱伊朗飛彈發射量已大幅減弱。

草率動武…美攻打伊朗 缺乏進退策略

紐約時報指出，美國總統川普喜依直覺行事，將國家安全會議當他意志的執行機關，而非用於集思廣益，憂心川普政府這次攻打伊朗，恐沒有完整的進退場策略。

擊沉伊朗艦 美恐踩印度紅線

紐約時報報導，美國國防部長赫塞斯四日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是二戰結束後美軍首度動用魚雷襲擊敵軍。五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近八十年的水下殺招。

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

在這場伊朗戰爭中，美國與以色列目前似乎佔據優勢，但隨著德黑蘭當局在中東各地發動無差別式的報復攻擊，俄羅斯可能坐收漁利，因為伊朗的飛彈與無人機正在消耗烏克蘭國防所需的物資，而且荷莫茲海峽遭封鎖所造成的油價飆升也將提振俄國經濟。

伊朗最富有的人？傳哈米尼之子身家破百億 資產遍及中東歐非

伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）2月28日在美國與以色列聯手襲擊下身亡。在這片權力真空下，據報哈米尼的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已成為新任最高領袖的

川普稱須參與伊朗最高領袖遴選 不接受哈米尼兒子接班

美國總統川普（Donald Trump）今天告訴Axios新聞網，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。