國際海事組織：約3.5萬船員與郵輪乘客 受困波斯灣

聯合國國際海事組織（IMO）今天表示，受中東戰爭影響，約有2萬名海員與1.5萬名郵輪乘客滯留波斯灣。

法新社報導，國際海事組織秘書長杜明奎（ArsenioDominguez）表示，「國際海事組織已準備好與所有相關方面合作，協助確保受影響海員的安全與福祉。」

自美國與以色列攻擊伊朗後，國際海事組織已記錄7起涉及船隻的事件，共有2人死亡，另有7人受傷。

杜明奎表示，「除了令人震驚的攻擊所帶來的經濟影響，這也是一項人道問題。對無辜海員的任何攻擊都毫無正當性。」

他補充說：「我再次呼籲所有航運公司，在受影響地區作業時，務必絕對謹慎。」

伊朗已實際關閉荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。全球約1/5原油與大量液化天然氣都須經由此處向外運輸。

包括丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）在內的多家航運集團，已暫停波斯灣的訂艙業務。

伊朗革命衛隊昨天聲稱「完全控制」荷莫茲海峽，並有報導指出有些船隻遭到攻擊。

能源市場情報公司Kpler表示，自中東地區爆發戰爭以來，通過荷莫茲海峽的油輪通行量驟減90%。

能源價格急劇上漲之際，美國總統川普3日表示，美國海軍已準備好護送油輪通過這條關鍵航道。