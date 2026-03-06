聽新聞
0:00 / 0:00

國際海事組織：約3.5萬船員與郵輪乘客 受困波斯灣

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導

聯合國國際海事組織（IMO）今天表示，受中東戰爭影響，約有2萬名海員與1.5萬名郵輪乘客滯留波斯灣。

法新社報導，國際海事組織秘書長杜明奎（ArsenioDominguez）表示，「國際海事組織已準備好與所有相關方面合作，協助確保受影響海員的安全與福祉。」

美國以色列攻擊伊朗後，國際海事組織已記錄7起涉及船隻的事件，共有2人死亡，另有7人受傷。

杜明奎表示，「除了令人震驚的攻擊所帶來的經濟影響，這也是一項人道問題。對無辜海員的任何攻擊都毫無正當性。」

他補充說：「我再次呼籲所有航運公司，在受影響地區作業時，務必絕對謹慎。」

伊朗已實際關閉荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。全球約1/5原油與大量液化天然氣都須經由此處向外運輸。

包括丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）在內的多家航運集團，已暫停波斯灣的訂艙業務。

伊朗革命衛隊昨天聲稱「完全控制」荷莫茲海峽，並有報導指出有些船隻遭到攻擊。

能源市場情報公司Kpler表示，自中東地區爆發戰爭以來，通過荷莫茲海峽的油輪通行量驟減90%。

能源價格急劇上漲之際，美國總統川普3日表示，美國海軍已準備好護送油輪通過這條關鍵航道。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

戰時的保命符？行經荷莫茲海峽貨輪強調「中資」經營

中東戰火蔓延 伊朗朝以射彈、卡達撤離美使館周邊

荷莫茲海峽被襲…中國航運商人：超40個項目暫停 船隻進退兩難

美以空襲伊朗衝擊中東 荷莫茲海峽油輪通行量驟減90%

相關新聞

海空戰火 美揚言取伊朗制空權

美國與以色列似乎正為戰爭開闢新戰線，密集空襲伊朗接近伊拉克邊境的數十個軍事據點，為庫德族民兵攻進伊朗開路。美國國防部長赫塞斯預告將在接下來幾天內取得完整的伊朗制空權，並稱伊朗飛彈發射量已大幅減弱。

草率動武…美攻打伊朗 缺乏進退策略

紐約時報指出，美國總統川普喜依直覺行事，將國家安全會議當他意志的執行機關，而非用於集思廣益，憂心川普政府這次攻打伊朗，恐沒有完整的進退場策略。

擊沉伊朗艦 美恐踩印度紅線

紐約時報報導，美國國防部長赫塞斯四日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是二戰結束後美軍首度動用魚雷襲擊敵軍。五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近八十年的水下殺招。

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

在這場伊朗戰爭中，美國與以色列目前似乎佔據優勢，但隨著德黑蘭當局在中東各地發動無差別式的報復攻擊，俄羅斯可能坐收漁利，因為伊朗的飛彈與無人機正在消耗烏克蘭國防所需的物資，而且荷莫茲海峽遭封鎖所造成的油價飆升也將提振俄國經濟。

伊朗最富有的人？傳哈米尼之子身家破百億 資產遍及中東歐非

伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）2月28日在美國與以色列聯手襲擊下身亡。在這片權力真空下，據報哈米尼的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已成為新任最高領袖的

川普稱須參與伊朗最高領袖遴選 不接受哈米尼兒子接班

美國總統川普（Donald Trump）今天告訴Axios新聞網，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。