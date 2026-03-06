聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗求和？紐時：凸顯川普難題

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

紐約時報四日報導，知情官員透露，美以聯軍二月廿八日開轟伊朗隔日，伊朗情報人員透過間接管道向美國中央情報局表達求和，此舉反而凸顯美國總統川普眼下的難題：美國最終希望塑造或至少能接受什麼樣的伊朗政府。

至於停火或止戰協議的底線，美方至少會要求伊朗承諾放棄或大幅限縮彈道飛彈與核計畫，並停止支持真主黨等海外代理人勢力；作為交換，川普曾暗示，可讓伊朗倖存領導層保住既有的經濟與政治權力。

紐時引述中東與西方國家官員透露，伊朗情報部人員曾透過第三國情報機構間接接觸中情局，表示願意討論終結衝突條件。對此，伊朗塔斯尼姆通訊社引述官方部門消息人士稱，報導「純屬捏造，是心理戰」。

紐時分析指出，美方官員對可能的和談也持懷疑態度，認為無論川普政府或伊朗方面，短期內都未必準備好尋找停火出口。

德黑蘭領導層接連被剷除，美方不確定是否仍有伊朗官員能拍板推動停火協議。此人要符合川普所稱「溫和的」對話者，位階要高、說得動體制，但又不能深陷革命意識形態。

紐時指，川普似乎已不再強調最初設想的情境，即伊朗民眾起義推翻政權，而是更傾向於接受現有政治體制中出現較務實的人物。

報導說，先前川普把「委內瑞拉模式」當成範本的願景未必站得住腳，這牽涉美國和以色列對於伊朗戰後由誰主導有所分歧。以方不樂見委內瑞拉模式，尤其不樂見伊朗革命衛隊人選。

美伊開戰 川普 以色列

