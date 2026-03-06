海空戰火 美揚言取伊朗制空權

美國與以色列似乎正為戰爭開闢新戰線，密集空襲伊朗接近伊拉克邊境的數十個軍事據點，為庫德族民兵攻進伊朗開路。美國國防部長赫塞斯預告將在接下來幾天內取得完整的伊朗制空權，並稱伊朗飛彈發射量已大幅減弱。

美稱伊朗飛彈發射量已大減

赫塞斯說，從三日晚間開始，美國和以色列空軍一周內就會控制伊朗領空，不受到任何侵擾，代表美軍可以日夜飛越伊朗領空，摧毀伊朗飛彈和國防工業，同時搜尋並鎖定伊朗軍事領袖。

赫塞斯也說，伊朗已無法繼續維持飛彈發射數量。美國參謀首長聯席會議主席凱恩四日公布相關數據，指伊朗的飛彈發射量相較於開戰第一天已減少八成六，過去廿四小時降低二成三，伊朗的無人機攻擊也較開戰初期減少七成三。

白宮發言人李維特四日表示，美國已摧毀超過廿艘伊朗艦艇，「目前阿拉伯灣、荷莫茲海峽或阿曼灣，已無任何一艘伊朗船艦在航行」。

另外，她表示，美軍已打擊超過兩千個目標，摧毀數以百計的彈道飛彈、發射器和無人機，「我們預計在未來幾小時取得伊朗領空完整且絕對的控制權」。

兩架美軍F/A-18戰機從美國航空母艦「林肯號」甲板起飛，支援攻擊伊朗行動。（路透）

專家警告動用庫德勢力「捅蜂窩」

衛報報導，美國已策畫庫德族民兵展開地面行動，從伊拉克攻進伊朗，一名美國官員表示美國準備提供空中支援。以軍發言人則表示，以色列空軍已大舉空襲伊朗西部，削弱當地的伊朗軍事能力，「為通往德黑蘭打開道路，並在該地區取得行動自由」。

專家警告，如果外部勢力支持伊朗境內各族裔民兵，恐激化伊朗多民族社會內部矛盾，一旦伊朗政權倒台，可能引發混亂的內戰。美國前助理國務卿利夫警告，「如果美國真的打算在伊朗動用庫德勢力，就是捅一個馬蜂窩」。

伊朗已攻擊伊拉克境內庫德民兵

伊朗五日表示已對伊拉克境內的庫德民兵發動攻擊。伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼表示：「分離主義團體不要以為局勢稍有變化，就可以乘機採取行動。」

此外，伊朗革命衛隊則在五日宣布，荷莫茲海峽只對美國、以色列、歐洲及其西方盟友的船隻關閉，這些船隻若出現「必定會遭到攻擊」。

伊朗聲稱四日在波斯灣北部襲擊一艘美國油輪，導致該油輪起火。一間美國代理公司表示，旗下巴哈馬籍原油運輸船Sonangol Namibe在伊拉克豪爾祖拜爾港附近錨泊時，一艘小船接近引爆，導致油輪船體破損。

荷莫茲海峽是世界上最重要的航運通道之一，自二月廿八日美國與以色列空襲伊朗以來，該海峽航運量已大幅下降，實際上已處於關閉狀態，導致油價飆升，可能對全球經濟造成衝擊。

美國與以色列對伊朗發動空襲後，中東戰火蔓延。大陸外長王毅四日晚間與波灣國家外長通話時，再次呼籲各方停止軍事行動。