庫德族準備越境攻伊朗
庫德族官員告訴美聯社，盤據在伊拉克北部的伊朗庫德族反抗組織正準備對伊朗發動可能的跨境軍事行動，美國已請求伊拉克庫德族提供支持。
這些庫德族團體被公認是分裂的伊朗反對陣營中組織最齊全的一支，據信擁有數以千計受過訓練的戰士。如果他們加入戰爭，可能會對四面楚歌的德黑蘭當局構成嚴峻挑戰，也可能使伊拉克更進一步捲入衝突。
據伊朗國營媒體報導，伊朗已對伊朗與伊拉克境內的庫德族地區發動空襲，已擊中位於伊拉克庫德斯坦自治區的庫德族部隊總部。
伊朗通訊社引述軍方聲明指出：「我們發射了三枚飛彈，攻擊伊拉克庫德斯坦自治區內反對革命的庫德族團體總部。」
伊拉克北部半自治庫德族地區的庫德斯坦自由黨官員納迪利表示，部分部隊已移至接近伊朗邊界地區，正處於待命狀態。他說，美國官員已針對可能的軍事行動，聯繫庫德族反對派團體領袖，但沒有透露更多細節。
被問到川普政府考慮武裝伊朗庫德族團體的傳聞時，美國國防部長赫塞斯表示：「我們的目標不是以支持或武裝特定部隊為前提。」
