庫德族準備越境攻伊朗

聯合報／ 國際中心／綜合報導

庫德族官員告訴美聯社，盤據在伊拉克北部的伊朗庫德族反抗組織正準備對伊朗發動可能的跨境軍事行動，美國已請求伊拉克庫德族提供支持。

這些庫德族團體被公認是分裂的伊朗反對陣營中組織最齊全的一支，據信擁有數以千計受過訓練的戰士。如果他們加入戰爭，可能會對四面楚歌的德黑蘭當局構成嚴峻挑戰，也可能使伊拉克更進一步捲入衝突。

據伊朗國營媒體報導，伊朗已對伊朗與伊拉克境內的庫德族地區發動空襲，已擊中位於伊拉克庫德斯坦自治區的庫德族部隊總部。

伊朗通訊社引述軍方聲明指出：「我們發射了三枚飛彈，攻擊伊拉克庫德斯坦自治區內反對革命的庫德族團體總部。」

伊拉克北部半自治庫德族地區的庫德斯坦自由黨官員納迪利表示，部分部隊已移至接近伊朗邊界地區，正處於待命狀態。他說，美國官員已針對可能的軍事行動，聯繫庫德族反對派團體領袖，但沒有透露更多細節。

被問到川普政府考慮武裝伊朗庫德族團體的傳聞時，美國國防部長赫塞斯表示：「我們的目標不是以支持或武裝特定部隊為前提。」

海空戰火 美揚言取伊朗制空權

美國與以色列似乎正為戰爭開闢新戰線，密集空襲伊朗接近伊拉克邊境的數十個軍事據點，為庫德族民兵攻進伊朗開路。美國國防部長赫塞斯預告將在接下來幾天內取得完整的伊朗制空權，並稱伊朗飛彈發射量已大幅減弱。

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

在這場伊朗戰爭中，美國與以色列目前似乎佔據優勢，但隨著德黑蘭當局在中東各地發動無差別式的報復攻擊，俄羅斯可能坐收漁利，因為伊朗的飛彈與無人機正在消耗烏克蘭國防所需的物資，而且荷莫茲海峽遭封鎖所造成的油價飆升也將提振俄國經濟。

伊朗何去何從？美以聯手開戰後 德黑蘭政權有3種可能情境

美國與以色列對伊朗的襲擊引發民眾期待政權變革。專家分析，可能出現三種未來情境：更換領導層的委內瑞拉模式、推行經濟改革的實用主義，或是現有政權變得更為強硬...

伊朗誤判？俄中未出手介入中東戰爭 背後心思各懷鬼胎

以色列和美國空襲德黑蘭後，俄羅斯發表強硬聲明，指責這是針對主權國家的侵略行為...

伊朗最富有的人？傳哈米尼之子身家破百億 資產遍及中東歐非

伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）2月28日在美國與以色列聯手襲擊下身亡。在這片權力真空下，據報哈米尼的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已成為新任最高領袖的

怕被美軍擊沉？伊朗第二艘船隻向斯里蘭卡求救 遭當局拒絕靠岸

在伊朗海軍軍艦4日在斯里蘭卡南部外海遭美軍魚雷擊沉後，斯里蘭卡的內閣發言人賈亞提沙說斯里蘭卡水域出現第二艘伊朗船隻；不過，斯里蘭卡已拒絕該船靠岸，僅提供部分人道救援。

