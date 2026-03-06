保護賽普勒斯 義法西荷派海軍

賽普勒斯一座英國軍事基地二日遭伊朗無人機攻擊。ＢＢＣ報導，義大利國防部長克羅塞托五日告訴國會，義大利、西班牙、法國和荷蘭宣布派遣海軍保護同為歐盟成員國的賽普勒斯，部署工作將於未來幾天內進行。

英國ＢＢＣ報導，英國首相施凱爾表示，將增派四架颱風戰機前往卡達，加入當地英國空軍行列。他說，擁有反無人機能力的野貓直升機將於六日抵達賽普勒斯，驅逐艦「龍號」正被部署到地中海。

施凱爾說，英國已允許美國使用英國基地「進行防禦行動」。他說，「我們將持續提供該地區英國民眾及我們的盟友保護」，並從波斯灣「撤離民眾」。

施凱爾說，至目前為止，該地區已有超過十四萬英國人向政府登記，四千人已撤離，首架撤僑班機已從阿曼起飛。