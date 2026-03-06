聽新聞
擊沉伊朗艦 美恐踩印度紅線

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國國防部4日公布伊朗軍艦「德納號」遭魚雷襲擊畫面，圖中軍艦遇襲後，水線以上的左舷後段結構崩解下沉。（法新社）
美國國防部4日公布伊朗軍艦「德納號」遭魚雷襲擊畫面，圖中軍艦遇襲後，水線以上的左舷後段結構崩解下沉。（法新社）

紐約時報報導，美國國防部長赫塞斯四日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是二戰結束後美軍首度動用魚雷襲擊敵軍。五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近八十年的水下殺招。

美軍潛艦在斯里蘭卡附近的印度洋海域發射魚雷，擊沉伊朗巡防艦「德納號」。美軍潛艦雖長年攜帶魚雷，但一九四五年後幾乎不再用魚雷擊沉船艦，而是在對陸地作戰中扮演「水下飛彈平台」，以潛艦發射巡弋飛彈打擊陸上目標。

美國參謀長聯席會議主席凱恩指出，這次使用的是Mk-48重型魚雷，為美國海軍潛艦對艦與反潛主力武器。

Mk-48可透過聲納導引逼近目標並下潛至船體下方，在目標底部引爆相當於五百磅黃色炸藥，形成大量氣體的巨大氣泡瞬間抬升並透過金屬疲勞折斷敵艦龍骨，常把船艦撕成兩截或多段、迅速沉沒。

美國海軍「歷史與遺產司令部」資料顯示，美軍潛艦上次對敵艦發射魚雷，要追溯到一九四五年八月十四日。當時「托斯克號」在日本舞鶴港外海擊沉一艘約七百五十噸的日本巡邏護航艦CD-13，造成CD-13上廿八名船員喪生。

美軍誇耀戰果，但ＣＮＮ報導，印度可能不滿此事，因為這艘伊朗軍艦剛完成聯合演習離開印度港口，就在印度鄰近海域被擊沉。

此次攻擊發生在印度洋，離波斯灣數千公里。儘管是國際水域，但該海域被印度視為勢力範圍。

耶魯大學南亞研究講師辛格說，德納號離開印度水域幾小時後就被擊沉，對印度的區域公信力是沉重打擊，且遇襲點不是戰區，也明顯屬印度勢力範圍。辛格說，印度的紅線包括保護商業與能源航道、避免被捲入美伊衝突、防止第三方在印度周邊進行軍事行動，「美國這次對這三點都構成挑戰」。

