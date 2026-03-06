聽新聞
伊朗高官：未封鎖荷莫茲海峽

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
伊朗高官五日表示，正依據國際相關規則和既定協議處理通過荷莫茲海峽的船隻。圖為數艘油輪三日停泊在荷莫茲海峽附近的阿聯城市富吉拉近海。（路透）
伊朗高官五日表示，正依據國際相關規則和既定協議處理通過荷莫茲海峽的船隻。圖為數艘油輪三日停泊在荷莫茲海峽附近的阿聯城市富吉拉近海。（路透）

荷莫茲海峽是否被伊朗完全封鎖，真相未明。大陸央視新聞客戶端報導，五日上午，伊朗哈塔姆．安比亞中央司令部副司令阿米爾．海達里在接受採訪時表示，伊朗方面並未封鎖荷莫茲海峽。他說，目前伊方正根據國際相關規則和既定協議，對通過該海峽的船隻進行處理。

三月二日深夜，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令高級顧問賈巴里表示，荷莫茲海峽已被關閉，伊方將打擊所有試圖從荷莫茲海峽通過的船隻。之後伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍副司令阿克巴爾扎德表示，荷莫茲海峽已完全處於伊朗海軍的控制之下，「不容一滴石油流出」，十多艘油輪在該海峽被炮彈擊中。

荷莫茲海峽是全球原油一大命脈，每日約一千四百萬桶原油須通過該海峽運輸，占全球原油貿易量百分之廿；其中約四分之三運往中國大陸、印度、日本和南韓，中國大陸有一半原油進口來自該海峽。

中通社報導，上海國際問題研究院外交政策研究所研究員李偉建四日受訪表示，「伊朗當前對荷莫茲海峽尚未全面封鎖」。他說，荷莫茲海峽是伊朗的一張底牌，從未被長期封鎖，萬不得已時才會使用。伊朗當前主要精力仍在報復行動，有一定戰略主動權，對荷莫茲海峽更多採取警告和針對措施。這一點從伊方還未大量投放水雷等物理性封鎖可以看出。

李偉建指出，伊朗有能力全面控制荷莫茲海峽，只是全面封鎖會涉及各國利益，包括中國、已和伊朗握手言和的沙烏地阿拉伯，以及不少沒有明顯站隊的海灣國家。伊朗正在做全面封鎖的準備，但是會盡量避免。除非伊朗全國能源設施大面積癱瘓、導彈用光、已無反擊能力，才會使用水雷無差別封鎖該海峽。

至於美軍能否奪取對荷莫茲海峽的控制？李偉建表示，該海峽港口眾多，由伊朗本土延伸，伊方控制掌握主導權，除非美國占領伊朗本土。他說，歐洲國家首當其衝，因俄烏衝突已失去俄羅斯油氣供應，擔憂中東再被封鎖。伊朗超音速飛彈有限，但短程飛彈很多，若美國及其盟友的航母（護航）靠近海峽，被擊沉的可能性很大。

