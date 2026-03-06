聽新聞
美攻打伊朗 缺乏進退策略

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美以繼續空襲伊朗，社群媒體五日發布的影片顯示伊朗庫德省薩南達季發生爆炸。（路透）
紐約時報指出，美國總統川普喜依直覺行事，將國家安全會議當他意志的執行機關，而非用於集思廣益，憂心川普政府這次攻打伊朗，恐沒有完整的進退場策略。

此外，由於美國國務院正在增加資源動用，撤離滯留在中東地區的美國公民，五角大廈也在增派美軍收集軍事行動情資。政治新聞網站POLITICO報導，這是川普政府並沒有為現在面臨這場規模更廣的戰爭做好充分準備的新跡象。

依POLITICO取得的通知顯示，美國對伊朗採取的軍事行動，恐遠超川普設定的四周期限，可能持續至少百日，甚至到九月。

紐時報導說，川普三日在橢圓形辦公室會見來訪的德國總理梅爾茨時稱，下令攻擊伊朗，主要是基於他對伊朗意圖的直覺判斷。白宮發言人李維特後來也表示，川普採取行動，是因預感到伊朗很快就會打擊美國利益。

川普依照直覺下令動武，完全顛覆美國歷任政府國安決策模式。美國在杜魯門總統時代創設國家安全會議的正式機制，並於冷戰時期協調各部門，尼克森、卡特發想政策都以國安會為依歸；歐巴馬時期，國安會決策過程緩慢慎重，幕僚甚至把過程比喻為蟒蛇慢慢吞獵物。

然而，川普對這類流程沒有耐心。他上任後把國安會幕僚人數砍了至少三分之二。川普不諱言，國安會不是用來提出選項，而是執行他的決定。因此每當論辯議程時，參與的人通常只限於一個小圈子。在伊朗問題上，只有國務卿魯比歐、副總統范斯、中情局局長拉特克里夫、中央司令部司令古柏以及參謀首長聯席會議主席凱恩。

拜登政府期間在國安會負責長期戰略規畫的萊特說：「川普似乎認為不需要各種選項或備援計畫。他只想要一個小團隊執行他的直覺。但當事情出錯，一個沒有替代方案的總統，就像打牌拿著一對二就去拚。」

過去美國政府會確保美國公民有充足時間撤離，但這次川普政府是在開戰後才發布建議，導致成千上萬美國人滯留當地。

曾擔任美國駐黎巴嫩大使、二○○六年監督從黎巴嫩撤離數千名美國公民的費特曼說，這完全是玩忽職守，伊朗無疑是個威脅，但川普讓數十萬名美國人身陷險境，未擬定撤離計畫。

