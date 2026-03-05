英國將增派戰機前往卡達 增援直升機明飛抵賽普勒斯

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國首相施凱爾5日在倫敦唐寧街發表聲明。法新社
英國首相施凱爾5日在倫敦唐寧街發表聲明。法新社

英國BBC報導，英國首相施凱爾表示，將增派4架颱風戰機前往卡達，加入當地英國空軍行列。他說，擁有反無人機能力的野貓直升機將於6日抵達賽普勒斯，驅逐艦「龍號」正被部署到地中海。

施凱爾說，英國已允許美國使用英國基地「進行防禦行動」。他說，「我們將持續提供該地區英國民眾及我們的盟友保護」，並從波斯灣「撤離民眾」。

施凱爾說，至目前為止，該地區已有超過14萬英國人向政府登記，4000人已撤離。

挺歐盟盟友！賽普勒斯遭無人機攻擊 歐洲多國派遣海軍資產保護

英西不挺攻伊 川普惱怒

施凱爾再為是否助美攻伊朗辯駁 稱英國需「保持冷靜」

中東烽火起 馬克宏部署航艦於地中海及加強國內戒備

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

在這場伊朗戰爭中，美國與以色列目前似乎佔據優勢，但隨著德黑蘭當局在中東各地發動無差別式的報復攻擊，俄羅斯可能坐收漁利，因為伊朗的飛彈與無人機正在消耗烏克蘭國防所需的物資，而且荷莫茲海峽遭封鎖所造成的油價飆升也將提振俄國經濟。

伊朗何去何從？美以聯手開戰後 德黑蘭政權有3種可能情境

美國與以色列對伊朗的襲擊引發民眾期待政權變革。專家分析，可能出現三種未來情境：更換領導層的委內瑞拉模式、推行經濟改革的實用主義，或是現有政權變得更為強硬...

伊朗誤判？俄中未出手介入中東戰爭 背後心思各懷鬼胎

以色列和美國空襲德黑蘭後，俄羅斯發表強硬聲明，指責這是針對主權國家的侵略行為...

伊朗最富有的人？傳哈米尼之子身家破百億 資產遍及中東歐非

伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）2月28日在美國與以色列聯手襲擊下身亡。在這片權力真空下，據報哈米尼的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已成為新任最高領袖的

怕被美軍擊沉？伊朗第二艘船隻向斯里蘭卡求救 遭當局拒絕靠岸

在伊朗海軍軍艦4日在斯里蘭卡南部外海遭美軍魚雷擊沉後，斯里蘭卡的內閣發言人賈亞提沙說斯里蘭卡水域出現第二艘伊朗船隻；不過，斯里蘭卡已拒絕該船靠岸，僅提供部分人道救援。

