英國將增派戰機前往卡達 增援直升機明飛抵賽普勒斯
英國BBC報導，英國首相施凱爾表示，將增派4架颱風戰機前往卡達，加入當地英國空軍行列。他說，擁有反無人機能力的野貓直升機將於6日抵達賽普勒斯，驅逐艦「龍號」正被部署到地中海。
施凱爾說，英國已允許美國使用英國基地「進行防禦行動」。他說，「我們將持續提供該地區英國民眾及我們的盟友保護」，並從波斯灣「撤離民眾」。
施凱爾說，至目前為止，該地區已有超過14萬英國人向政府登記，4000人已撤離。
