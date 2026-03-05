義大利防長：美以空襲伊朗已違反國際法

快訊

中央社／ 羅馬5日綜合外電報導

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）今天表示，美國與以色列聯手空襲伊朗造成中東局勢動盪，此舉顯然已違反國際法

路透社報導，這是義大利右翼政府迄今對這起事件發出的最強力批判。自美國總統川普（DonaldTrump）去年重返白宮以來，羅馬當局一直致力強化與美方的緊密關係。

克羅塞托在國會下議院表示，美以於上週末發動攻擊的決定，「當然已違反國際法規範，這一點無庸置疑」。

他還說，義大利被迫因應美國和以色列發起、卻未事先告知盟友與夥伴的衝突。

克羅塞托指出：「這是全世界都毫無所悉下爆發的戰事。我們和全球其他國家一樣，要面對並設法處理（其後果）。」

克羅塞托與梅洛尼（Giorgia Meloni）都隸屬義國執政黨兄弟黨（Fratelli d'Italia）。

羅馬稍早表示將對波灣國家提供防空援助，並派遣軍艦至賽普勒斯（Cyprus），助當地防範伊朗針對美以空襲發起的報復行動。

義國媒體近日披露，克羅塞托在伊朗戰事爆發之際與家人前往杜拜度假，引發義國政壇質疑「狀況外」。克羅塞托1日緊急搭軍機返回義大利，並強調是自費搭機，把家人留在杜拜，不過反對黨議員仍要求他下台負責。

義大利反對黨民主黨（PD）、五星運動黨（5 StarMovement）、綠色與左翼聯盟（Alleanza Verdi eSinistra）議員紛紛要求克羅塞托辭職負責。另有議員說此事使「義大利變成全世界笑柄」。

