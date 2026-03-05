聽新聞
無人機襲擊釀2傷 亞塞拜然召見伊朗使節
亞塞拜然一座機場和一所學校的附近遭遇無人機襲擊，造成2人受傷。亞塞拜然政府今天召見伊朗使節。
法新社報導，亞塞拜然外交部在聲明中表示：「我們強烈譴責從伊朗伊斯蘭共和國領土發動的這些無人機攻擊，造成機場建築毀損和兩位平民受傷。」
接近政府的消息人士告訴路透社，今天有來自伊朗方向的飛彈和無人機落在亞塞拜然飛地納希契凡（Nakhchivan）的機場，事件導致現場起火。有多少飛彈和無人機落在該地區暫不得而知。
這名消息人士分享的影片顯示，納希契凡國際機場（Nakhchivan International Airport）航廈附近冒著黑煙。該機場距離伊朗邊境約10公里。
