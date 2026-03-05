伊朗最富有的人？傳哈米尼之子身家破百億 資產遍及中東歐非

伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）2月28日在美國與以色列聯手襲擊下身亡。在這片權力真空下，據報哈米尼的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已成為新任最高領袖的領跑者，甚至傳出負責遴選領袖的「專家會議」（Assembly of Experts）已完成內部秘密表決，不過德黑蘭目前尚未公布繼任人選，引發外界關注。

穆吉塔巴長年行事低調，他並非高級神職人員，屬中層人員，但與伊朗掌握巨大政治、經濟影響力的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切。這位隱身幕後的人物並被指資產遍及中東、歐洲、非洲。

誰是穆吉塔巴？

穆吉塔巴1969年出生於伊朗重要的宗教中心馬什哈德（Mashhad），在中學畢業後於1987年前後加入伊朗革命衛隊，曾在上世紀80年代爆發的兩伊戰爭（即伊朗與伊拉克之間的衝突）期間服役。

他的父親哈米尼在戰後不久的1989年登上最高領導人的寶座，他本人則前往另一宗教中心庫姆市（Qom），跟隨當地神職人員學習。他之後在當地一間宗教神學院任教，並憑著其父親的地位與宗教領袖建立聯系。

傳身價億萬資產遍及中東歐非

穆吉塔巴被視為伊朗最富有的人之一，《每日郵報》指其把大量資產存放於阿聯酋、敘利亞、委內瑞拉和非洲的銀行，並在倫敦坐擁一棟價值4000萬美元（約新台幣12億元）的豪華別墅，擁有私人飛機、用於緊急出行的直升機、平治（Mercedes-Benz）車隊和馬匹，還有約價值3億美元（約新台幣95億元）的黃金和鑽石。

伊朗遭到美國制裁與石油禁運，而穆吉塔巴的財富大部份來自德黑蘭向中國和印度秘密銷售石油收繳上來的稅款。他透過層層空殼公司建立龐大海外投資版圖，資產遍及歐洲、中東與非洲，總額高達數十億美元，甚至在瑞士擁有銀行帳戶。

穆吉塔巴2004年與與妻子阿德爾（Zahra Adel）結婚，他當時35歲，這年齡在外界看來已是晚婚。

英國《每日郵報》引述美國國務院2008年發出的一封內部機密文件，以及維基解密公開文件報導指，穆吉塔巴受到來自家庭的要求盡快完成傳宗接代任務的壓力，曾多次赴倫敦的惠靈頓醫院（Wellington Hospital）與克倫威爾醫院（Cromwell Hospital）治療陽痿，最後一次停留長達兩個月，返國後阿德爾誕下一子。但不幸的是，阿德爾以及其中一個兒子皆在美國及以色列的空襲中喪生。

