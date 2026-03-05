聽新聞
伊朗稱無人機襲以軍雷達站 控美以鎖定平民區域攻擊
伊朗軍方今天表示，已對以色列境內目標發動無人機攻擊，其中包括一處雷達站。此外，伊朗外交部還指控美國與以色列鎖定平民區域攻擊。
伊朗國營電視台引述軍方說法指出，此次空襲行動擊中「位於特拉維夫（Tel Aviv）的目標，以及以色列北部的莫蘭 （Meron）雷達基地」。
在軍事行動持續之際，伊朗外交部今天指控以色列與美國，蓄意將攻擊目標鎖定平民地區。
伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群平台X發文指稱：「侵略者蓄意針對平民區，以及任何他們認為能造成最大程度痛苦與傷亡的地點，使我國人民慘遭屠殺。」
伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天宣稱，已在波斯灣北部擊中一艘美國油輪，油輪起火燃燒。目前未能立即證實這起事件，也無法證實本週稍早伊朗聲稱的類似攻擊事件。
伊朗革命衛隊今天透過官媒發表聲明強調，戰爭期間，往來荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航道將由伊朗伊斯蘭共和國掌控。
此外，伊朗革命衛隊今天也表示，已針對以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport）及當地一處空軍基地發動飛彈攻擊。
伊朗革命衛隊透過塔斯尼姆通訊社（Tasnim NewsAgency）發表聲明表示：「今天凌晨已朝向特拉維夫市中心、班古里昂機場，以及駐紮於該機場的以色列空軍第27中隊基地，發射了搭載1公噸彈頭的『柯蘭沙爾4型』（Khorramshahr 4）重型飛彈。」
