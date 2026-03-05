快訊

不滿課業問題？東吳延畢生失控持剪刀闖系辦 警到場強制送醫

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

油輪錨泊波斯灣北端…不明小船靠近後突傳巨響 原定駛往伊拉克

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
圖為位於荷莫茲海峽附近的阿聯沿海城市富吉拉近海3日停了數艘油輪。 路透
圖為位於荷莫茲海峽附近的阿聯沿海城市富吉拉近海3日停了數艘油輪。 路透

美國代理公司Sonangol Marine Services今天表示，巴哈馬籍原油運輸船Sonangol Namibe在伊拉克豪爾祖拜爾港（Khor alZubair）附近錨泊時遭受爆炸衝擊，疑似船體破損。

路透社報導，當地時間今天凌晨1時20分有不明小型船隻靠近該船。

Sonangol Marine Services在聲明中指出：「該小型船隻從運輸船左舷靠近，不久後就傳出巨大爆炸聲。船員通報左舷壓載艙正在漏水，顯示船體可能有某種程度破損，但船隻目前仍保持穩定，安全漂浮。」該運輸船當時並未裝載貨物，也沒有任何污染通報。

伊拉克能源消息人士及航運代理表示，該船與伊拉克國家石油行銷組織（SOMO）簽有合約，當時正要前往伊拉克一處碼頭裝載8萬公噸伊拉克燃料。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天表示，他們在波斯灣北部擊中一艘美國油輪，導致該船起火。

伊拉克 油輪 伊朗 美國 石油

相關新聞

怕被美軍擊沉？伊朗第二艘船隻向斯里蘭卡求救 遭當局拒絕靠岸

在伊朗海軍軍艦4日在斯里蘭卡南部外海遭美軍魚雷擊沉後，斯里蘭卡的內閣發言人賈亞提沙說斯里蘭卡水域出現第二艘伊朗船隻；不過，斯里蘭卡已拒絕該船靠岸，僅提供部分人道救援。

首都杜哈上空傳爆炸聲「濃煙狂竄」 卡達國防部稱攔截飛彈攻擊

卡達首都杜哈（Doha）市區傳出爆炸聲、濃煙升至上空，卡達國防部今天表示，軍方正致力攔截一波來襲的飛彈攻擊

西班牙總理桑切斯痛批川普「非法」攻伊朗 學者憂外交失策

西班牙總理桑切斯警告，美國「非法」攻擊伊朗恐引發戰爭升級的惡性循環，他也對美國總統川普提出其他歐洲領導人不敢直言的尖銳批...

伊朗報復性攻擊…波斯灣國家頻遭空襲 義大利將援助防空系統

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天說，義大利將向受到伊朗報復性空襲的波斯灣國家提供防空協助。伊朗此舉是...

伊朗誤判？俄中未出手介入中東戰爭 背後心思各懷鬼胎

以色列和美國空襲德黑蘭後，俄羅斯發表強硬聲明，指責這是針對主權國家的侵略行為...

伊朗何去何從？美以聯手開戰後 德黑蘭政權有3種可能情境

美國與以色列對伊朗的襲擊引發民眾期待政權變革。專家分析，可能出現三種未來情境：更換領導層的委內瑞拉模式、推行經濟改革的實用主義，或是現有政權變得更為強硬...

