油輪錨泊波斯灣北端…不明小船靠近後突傳巨響 原定駛往伊拉克

美國代理公司Sonangol Marine Services今天表示，巴哈馬籍原油運輸船Sonangol Namibe在伊拉克豪爾祖拜爾港（Khor alZubair）附近錨泊時遭受爆炸衝擊，疑似船體破損。

路透社報導，當地時間今天凌晨1時20分有不明小型船隻靠近該船。

Sonangol Marine Services在聲明中指出：「該小型船隻從運輸船左舷靠近，不久後就傳出巨大爆炸聲。船員通報左舷壓載艙正在漏水，顯示船體可能有某種程度破損，但船隻目前仍保持穩定，安全漂浮。」該運輸船當時並未裝載貨物，也沒有任何污染通報。

伊拉克能源消息人士及航運代理表示，該船與伊拉克國家石油行銷組織（SOMO）簽有合約，當時正要前往伊拉克一處碼頭裝載8萬公噸伊拉克燃料。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天表示，他們在波斯灣北部擊中一艘美國油輪，導致該船起火。