以色列空襲伊朗、真主黨 以軍稱已動搖德黑蘭神權領導層

以色列軍方今天表示，近日對伊朗發動一連串空襲「已動搖」德黑蘭的神權領導階層，強調正持續對該政權「加深傷害」。

法新社報導，以色列軍方發言人德弗林（EffieDefrin）在電視轉播簡報說明會中表示：「這次行動目標旨在重創伊朗恐怖政權，直到他們解除對以色列構成的生存威脅為止…我們會持續加深對該政權的傷害。」

德弗林補充說：「我要強調，伊朗已經被動搖。上週六清晨的首波打擊已使他們領導階層陷入一團亂。我們每天正進一步破壞他們的穩定、加深傷害，直到對（我們）生存構成的威脅解除為止。」

除了打擊伊朗，以色列也持續鎖定黎巴嫩境內的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）目標發動攻擊，包括昨天攻入黎國南部邊境若干城鎮。

德弗林指出：「真主黨是伊朗的左膀右臂，為伊朗境內的恐怖政權服務」，但他表示兩者之間「協調沒有那麼緊密」。

他說：「我們迄今已經打擊超過320個真主黨恐怖目標，包括過去24小時打擊約80個。許多指揮官和軍人日以繼夜執行打擊真主黨的任務，使其付出沉重代價。」