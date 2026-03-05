美以空襲後…伊朗網路封鎖逾120小時 全國通訊近癱瘓

網路監測機構Netblocks今天說，伊朗的網路連線仍「僅剩約正常水準的1%」，多數伊朗人難以獲取獨立新聞或對外聯繫。

法新社報導，以色列與美國發動空襲後，伊朗當局於2月28日切斷網路，使全國陷入資訊封鎖狀態。

Netblocks今天在社群平台X上發文表示：「伊朗網路中斷迄今已超過120小時，連線狀況仍持續在正常水準的約1%。」

部分伊朗人僅能在一天中短暫連上網路並發送訊息，另一些人則轉而使用非法的「星鏈」（Starlink）衛星網路，這是美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）擁有的衛星網路服務。

目前，從海外撥打伊朗的手機或市話幾乎不可能接通。

一名要求匿名的德黑蘭居民透過訊息告訴法新社：「網路速度非常慢。」他還說：「根本無法通話，語音訊息也傳不出去，只能傳文字。」

Netblocks表示，伊朗電信業者目前還發送訊息「威脅試圖連結全球網路的用戶將面臨法律行動」。

伊朗曾於1月全國爆發大規模抗議時將網路中斷數週，去年6月與以色列爆發為期12天戰爭期間也曾切斷網路。

伊朗西部布堪（Bukan）一名不願具名的居民透過訊息向法新社表示：「這裡的網路情況極差。網路連線時有時無，速度很慢，虛擬私人網路（VPN）根本用不了。」

一般情況下，伊朗民眾會使用虛擬私人網路連結被伊朗禁用的Instagram等西方網路服務。