美以空襲後…伊朗網路封鎖逾120小時 全國通訊近癱瘓

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
以色列與美國發動空襲後，伊朗當局於2月28日切斷網路，使全國陷入資訊封鎖狀態。 路透社
網路監測機構Netblocks今天說，伊朗的網路連線仍「僅剩約正常水準的1%」，多數伊朗人難以獲取獨立新聞或對外聯繫。

法新社報導，以色列美國發動空襲後，伊朗當局於2月28日切斷網路，使全國陷入資訊封鎖狀態。

Netblocks今天在社群平台X上發文表示：「伊朗網路中斷迄今已超過120小時，連線狀況仍持續在正常水準的約1%。」

部分伊朗人僅能在一天中短暫連上網路並發送訊息，另一些人則轉而使用非法的「星鏈」（Starlink）衛星網路，這是美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）擁有的衛星網路服務。

目前，從海外撥打伊朗的手機或市話幾乎不可能接通。

一名要求匿名的德黑蘭居民透過訊息告訴法新社：「網路速度非常慢。」他還說：「根本無法通話，語音訊息也傳不出去，只能傳文字。」

Netblocks表示，伊朗電信業者目前還發送訊息「威脅試圖連結全球網路的用戶將面臨法律行動」。

伊朗曾於1月全國爆發大規模抗議時將網路中斷數週，去年6月與以色列爆發為期12天戰爭期間也曾切斷網路。

伊朗西部布堪（Bukan）一名不願具名的居民透過訊息向法新社表示：「這裡的網路情況極差。網路連線時有時無，速度很慢，虛擬私人網路（VPN）根本用不了。」

一般情況下，伊朗民眾會使用虛擬私人網路連結被伊朗禁用的Instagram等西方網路服務。

怕被美軍擊沉？伊朗第二艘船隻向斯里蘭卡求救 遭當局拒絕靠岸

在伊朗海軍軍艦4日在斯里蘭卡南部外海遭美軍魚雷擊沉後，斯里蘭卡的內閣發言人賈亞提沙說斯里蘭卡水域出現第二艘伊朗船隻；不過，斯里蘭卡已拒絕該船靠岸，僅提供部分人道救援。

首都杜哈上空傳爆炸聲「濃煙狂竄」 卡達國防部稱攔截飛彈攻擊

卡達首都杜哈（Doha）市區傳出爆炸聲、濃煙升至上空，卡達國防部今天表示，軍方正致力攔截一波來襲的飛彈攻擊

西班牙總理桑切斯痛批川普「非法」攻伊朗 學者憂外交失策

西班牙總理桑切斯警告，美國「非法」攻擊伊朗恐引發戰爭升級的惡性循環，他也對美國總統川普提出其他歐洲領導人不敢直言的尖銳批...

伊朗報復性攻擊…波斯灣國家頻遭空襲 義大利將援助防空系統

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天說，義大利將向受到伊朗報復性空襲的波斯灣國家提供防空協助。伊朗此舉是...

以色列空襲伊朗、真主黨 以軍稱已動搖德黑蘭神權領導層

以色列軍方今天表示，近日對伊朗發動一連串空襲「已動搖」德黑蘭的神權領導階層，強調正持續對該政權「加深傷害」

