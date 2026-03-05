伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

在這場伊朗戰爭中，美國與以色列目前似乎佔據優勢，但隨著德黑蘭當局在中東各地發動無差別式的報復攻擊，俄羅斯可能坐收漁利，因為伊朗的飛彈與無人機正在消耗烏克蘭國防所需的物資，而且荷莫茲海峽遭封鎖所造成的油價飆升也將提振俄國經濟。

美媒報導，在這場美伊兩國數十年來規模最大的衝突中，俄羅斯是最大的贏家之一，因為伊朗飛彈消耗了供烏克蘭防禦使用的「愛國者」攔截飛彈庫存。

甚至早在伊朗戰爭爆發之前，這套飛彈系統的生產瓶頸就已耗盡了烏克蘭的儲備，並導致歐洲盟友須等數年才能獲得該系統。這些短缺使俄國能突破烏克蘭防空系統的漏洞，摧毀其電力基礎設施。

在伊朗戰爭爆發的最初幾天，美國和波斯灣國家發射了數百枚攔截飛彈，以擊退伊朗的飛彈和無人機攻擊。分析師估計，在伊朗持續攻擊下，波灣國家的攔截導彈數量僅能撐幾天，可能迫使華府從印太和其他地區抽調飛彈，進而削弱美國在其他地區的飛彈部署。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩4日表示，伊朗已發射了超過500枚彈道飛彈和2,000架無人機。他表示，美國有足夠的彈藥來應付伊朗的軍事行動。

洛克希德馬丁公司2025年在美國生產的最先進攔截飛彈PAC-3的總產量僅略高於600枚。在通常情況下，至少需要兩枚「愛國者」攔截飛彈才能摧毀一枚彈道飛彈，但如果第一枚攔截失敗，通常還需要第三枚或更多，而生產一枚價值數百萬美元的攔截飛彈可能需數月時間。

烏克蘭總統澤倫斯基說，攔截飛彈攸關生死存亡。他已接洽供應烏克蘭武器的歐洲夥伴，並詢問伊朗衝突是否會影響武器交貨。烏國空軍估計，光是為應付俄羅斯的彈道飛彈攻擊，每月就需要至少60枚PAC-3攔截飛彈，而俄國目前每月能生產約80枚彈道飛彈。歐洲和烏克蘭談判代表說，攔截飛彈的短缺可能會危及和平談判。