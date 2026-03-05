伊朗誤判？俄中未出手介入中東戰爭 背後心思各懷鬼胎

（德國之聲中文網）以色列和美國2月28日空襲德黑蘭僅數小時後，俄羅斯便發表了一份措辭強硬的聲明。俄羅斯常駐聯合國代表瓦西裡．涅邊賈（Vassily Nebenzia）表示，「這是一起無端針對聯合國主權成員國的武裝侵略行徑」。

莫斯科是德黑蘭為數不多但卻最堅定的盟友之一，伊朗政權如果崩潰，將對俄羅斯的地緣政治和經濟利益造成打擊。但為什麼俄羅斯沒有對德黑蘭出手相助呢？

俄伊夥伴關係

常駐亞塞拜然的俄羅斯和中東問題獨立專家尼基塔．斯馬金（Nikita Smagin）向德國之聲指出，莫斯科和德黑蘭一直在多個對俄羅斯至關重要的經濟項目上開展合作：「南北運輸走廊就是其中之一，尤其是在俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，其傳統運輸路線被切斷之後。」

俄羅斯、印度和伊朗於2000年簽署了這項「南北運輸走廊協議」，旨在建設一條全長7200公里（4473英里）的多方式聯運網絡，該網絡也將途經亞塞拜然。據沙烏地阿拉伯智庫海灣研究中心稱，該項目已完成75%。

伊朗對俄羅斯的軍事行動也至關重要。尤其值得一提的是，自2023年以來，伊朗一直向俄羅斯提供所謂自殺式無人機。美國智庫海軍分析中心（CNA）俄羅斯研究項目研究分析師朱利安．沃勒（Julian Waller）表示，這些無人機在很大程度上改變了烏克蘭戰爭的格局。

沃勒對德國之聲表示：「伊朗對俄羅斯的戰爭行動至關重要，即便俄羅斯的無人機的生產現在已基本實現自主化，並改進了設計。」

據報道，俄羅斯還與伊朗分享情報，並向德黑蘭運送導彈和彈藥。

但斯馬金強調：「俄伊夥伴關係並非基於意識形態－－俄羅斯政界人士並不特別喜歡伊朗，但他們視德黑蘭為可靠的戰略夥伴，因為兩國都受到國際制裁，不像土耳其或埃及。土耳其和埃及如果受到西方的壓力，可能會停止與俄羅斯的貿易。」

倫敦智庫查塔姆研究所歐洲和俄羅斯事務主任格雷戈爾．羅斯（Gregoire Roos）認為，德黑蘭在某種程度上甚至已經成為莫斯科的導師。他告訴德國之聲：「伊朗多年來積累了豐富的規避國際制裁的經驗，並一直在向俄羅斯提供如何規避制裁的建議。」

伊朗誤判？

然而，專家們似乎一致認為，俄羅斯不太可能積極介入正在進行的美以對伊朗的戰爭。

美國智庫海軍分析中心（CNA）的專家沃勒指出，「兩國並非防禦性盟友。」。一些分析人士認為，這或許也與俄羅斯和以色列之間存在的非正式互不攻擊協議有關。

國際關係專家兼政治分析家莫傑塔巴．哈希米（Mojtaba Hashemi）表示，僅管如此，德黑蘭仍然期望從莫斯科獲得「切實的政治和軍事支持」。這位專家告訴德國之聲：「這包括擴大軍事技術合作、情報共享，以及向其敵人發出明確的威懾信號——而不僅僅是口頭支持。」

他認為，伊朗政權的判斷是錯誤的：「俄羅斯和中國有更棘手的問題需要擔心。他們提供的支持依然和原來一樣，也就是向伊朗提供大量武器和鎮壓手段。」

然而，華盛頓大學講師穆罕默德．蓋迪（Mohammad Ghaedi）認為，俄羅斯缺乏支持並沒有讓伊朗領導人感到意外。「德黑蘭長期以來對依賴莫斯科抱有懷疑態度。正如（伊朗前總統）馬哈茂德．阿赫瑪迪內賈德曾經說過的那樣，『俄羅斯一直出賣伊朗人民』，而伊朗總統馬蘇德．裴澤斯基安在12天戰爭（2025年6月）後也指出，『我們視為朋友的國家在戰爭期間沒有幫助我們。』」

伊朗戰爭對莫斯科的利弊

查塔姆研究所的羅斯認為，曠日持久的伊朗戰爭或許對莫斯科有利。他說，「媒體對烏克蘭總統澤倫斯基的關注度會越來越低，因為所有報道都圍繞著伊朗以及局勢升級的風險。」

「此外，從外交和軍事支持的角度來看，華盛頓無法承受維持另一條戰線的負擔，其優先事項顯然會轉向中東，」他補充道。

俄羅斯或許還能從中獲得經濟利益。伊朗已基本封鎖了荷莫茲海峽，而全球20%的石油和天然氣都要經過這裡。石油和天然氣價格已經飆升。

「如果石油和天然氣價格數月甚至一年維持在高位，這對石油和天然氣出口國俄羅斯來說將是一大利好，」智庫CNA的朱利安．沃勒表示。這樣一來，克里姆林宮到時可以降低用於戰爭的國內稅收。

但羅斯也指出，伊朗政權如果垮台將對俄羅斯的地位造成重大打擊，因為莫斯科一直標榜自己是世界強國。「俄羅斯一直與伊朗、敘利亞和中國等國一道，致力於以多極世界取代西方主導的世界秩序，」他說，「但這個集團從未如此迅速地萎縮，這意味著俄羅斯在歐亞勢力範圍內的影響力將大幅下降。」

俄伊聯盟能否繼續？

國際關係專家哈希米認為，俄羅斯對伊朗缺乏支持很可能導致兩國關係破裂。

「俄羅斯和中國在很大程度上將伊朗作為與西方進行地緣政治談判的籌碼。如果伊朗現政權進一步衰弱，莫斯科可能會接近伊朗下一屆政府，而不是繼續投資於一個搖搖欲墜的政權。中國也同樣希望從下一屆政府那裡獲得讓步，以維持其部分影響力。但中俄都清楚，伊朗伊斯蘭共和國解體後，伊朗與他們的關係將截然不同。」

華盛頓大學的蓋迪則認為，鑑於伊朗與西方關係緊張，伊朗現政權仍然希望與莫斯科保持密切聯繫。「德黑蘭不太可能去冒失去這一夥伴關係的風險，尤其是在俄羅斯擁有聯合國安理會否決權的情況下。」

