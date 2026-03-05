伊朗何去何從？美以聯手開戰後 德黑蘭政權有3種可能情境

（德國之聲中文網）2月28日，美以對伊朗的襲擊開始後，一些民眾在德黑蘭歡呼。儘管這場戰爭在國際法上充滿爭議，不少伊朗人的確寄望於神權政權的倒台。

美國總統川普呼籲伊朗民眾「接管你們的政府」。今年1月，伊朗大規模反政府抗議曾遭到殘酷鎮壓。

開戰數小時後，傳出伊朗精神領袖哈米尼的死訊。然而，這樣一次「斬首」行動後，伊朗政權仍在運作，美以的戰爭目標能否實現仍是未知。這場戰爭後可能出現哪些情境？

委內瑞拉模式

川普向《紐約時報》表示，對於哈米尼的後繼人選，他腦中已有「三個很好的選項」，但不便透露。

僅更換最高領導人，原先的權力機構保持不變，美國對委內瑞拉的行動即是這一模式。1月初，美國特種部隊劫持馬杜洛，華盛頓與馬杜洛副手羅德里格斯達成政治協議。川普在《紐約時報》采訪中稱，在委內瑞拉的行動是「完美的情境」。

德國外交政策協會專家阿德巴（Cornelius Adebahr）向德國電視一台表示，伊朗可能利用尋找後繼人選為契機，以革命衛隊的力量為基礎，建立一個新的領導層，並向美國伸出橄欖枝。「這將類似於委內瑞拉模式。僅更換最高領導人，最終的改變遠小於人們的預期。」

不過，川普在采訪中也多次提及伊朗民眾應推翻現政府。

關鍵問題：伊朗領導層的存繼與否

哈佛大學肯尼迪學院專家阿薩扎德（Peyman Asadzade）認為，推翻現政權也是可能的結果。他在一篇分析文章中稱該第二選項為「重新調整後的持續性」。他認為，如果所謂專家委員會將一位務實主義者任命為哈米尼的後繼者，就可能出現這一情境。

在這種情況下，阿薩扎德認為，伊朗的內政重點將是經濟重建、穩定以及政治改革，外交上則會轉向衝突降級。

英國智庫RUSI專家奧切利克（Burcu Ozcelik）也向DW表示，實用主義路線在經濟上將有利於數百萬伊朗人的福祉。

不過，阿薩扎德認為，也存在第三種可能，即現有體制聚集在一個更強硬的保守派周圍，甚至加強迄今的意識形態。

英國《衛報》記者博傑（Julian Borger）也寫道，幸存的領導層可能得出結論，核武器是該政權維繫下去的唯一保障。德黑蘭政權可能日益類似北韓：孤立、恐慌、核武化。

實現民主的可能

戰前兩周，慕尼黑安全會議開幕之際，約25萬流亡伊朗人以及其他示威者在慕尼黑抗議毛拉政權。他們為巴勒維歡呼－－1979年伊斯蘭革命中被驅逐的沙阿之子。巴勒維多次強調，不是要重返王權，而是實現伊朗民主化。

不無爭議的巴勒維也制定出一些政權過渡的計劃。不過，美國捍衛民主基金會（FDD）的杜博維茨（Mark Dubowitz）和科恩（Ben Cohen）寫道，單單有計劃並不意味著就執掌了權力。並且，伊朗是個多民族社會，包括阿塞拜疆人、庫爾德人、阿拉伯人、俾路支人等不同族群。

戰爭會否引爆伊朗國內的暴力浪潮？

直到今日，伊朗國內仍是軍隊和革命衛隊並存。多數分析人士認為，現今革命衛隊明顯有更大的權力。革命衛隊擁有自己的陸軍、空軍、海軍、情報機構，以及影響力巨大的經濟企業。今年1月，革命衛隊參與鎮壓抗議後，歐盟將其定為恐怖組織。此次開戰首日，川普即呼籲伊朗軍隊、革命衛隊、警察倒戈。但迄今為止，專家稱尚未看到這些力量瓦解的跡象。

專家奧切利克指出，革命衛隊和軍隊之間也可能出現日益增大的鴻溝，軍隊可能披上「改革派」的面孔，象徵新的伊朗愛國主義，代表一個正常運作的國家。

倘若軍隊和革命衛隊果真陷入對立政治陣營，該國甚至可能爆發內戰，正如蘇丹已持續近三年的內戰一樣。

伊朗的民族多樣性也可能成為危險因素，如果不同的分離主義團體利用權力真空相爭的話。戰前一周，五個庫爾德組織已組成反政權統一陣線。他們也拒絕巴勒維作為過渡時期領袖。這也是一個例證，顯示出伊朗建立政治新秩序的複雜性。

