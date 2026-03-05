軍艦在斯里蘭卡遭美軍擊沉 伊朗外長警告美國將付出慘痛代價

伊朗外交部長阿拉奇（Abas Araghchi）指控美國在斯里蘭卡外海擊沉伊朗海軍艦艇是犯下暴行，並警告美方將為此付出「慘痛代價」。

美國一艘潛艦昨天在斯里蘭卡外海擊沉一艘伊朗軍艦，斯里蘭卡海軍已尋獲至少87名水手的遺體，仍有數十人失蹤。

阿拉奇在社群平台X上發文表示：「美國在距伊朗海岸2000英里外的海域犯下暴行。當時載有近130名官兵的巡防艦「得納號」（Dena）正受邀訪問印度海軍，卻在國際水域遭到無預警襲擊。」

他說：「請記住我的話：美國遲早將為自己創下的這項先例，付出慘痛代價。」

另外，以色列宣稱對伊朗首都再度發動空襲後，德黑蘭市區及西郊今天傳出一連串爆炸聲。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）報導，德黑蘭西部發生爆炸。當地報紙指出，德黑蘭以西的卡拉吉市（Karaj）至少傳出一起爆炸。