前美國防部官員胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

中央社／ 台北5日電

針對中東局勢升溫，前美國國防部官員胡振東今天表示，美國採「有限戰爭」策略防止戰區擴大，且美方深知只有中國具備能威脅與摧毀美國的能力，美軍在印太的彈藥等資源獨立運作，不會因支援中東而讓亞洲出現戰力真空。

近期美國、以色列伊朗採取斬首行動，儘管沙烏地阿拉伯、阿聯等國擁有美製精銳裝備卻未捲入戰火。胡振東今天接受中央社訪問時解釋，美國目前戰略方針是將衝突限縮為「有限戰爭」（LimitedWar），目的是避免擴大戰爭。

他指出，雖然伊朗意圖擴大戰區，但周邊國家深諳此舉將拉長戰事與波及範圍，迄今並未上當，這反映出各方在限制衝突規模上的默契。

外界憂慮中東戰事若延燒，恐稀釋美軍在印太的資源。胡振東表示，美軍軍火供應來源分為中東、歐洲及美國本土前推部署，與亞洲庫存並不重疊。

「印太司令部不會讓亞洲出現戰力真空」，胡振東強調，美國國安體系非常清楚，伊朗等國雖能製造騷亂，但唯有中國具備摧毀美國的能力，且會危及美國的生存及國家安全、只有中國。因此，美國會確保亞洲資源始終處於預備狀態，台灣無須過度擔心因中東局勢而導致防禦資源被挪用。

談及跨國聯合作戰的誤擊風險，胡振東以近期科威特案例（科威特F-18戰機誤擊美軍F-15戰機）為戒，強調敵我識別（Identification Friend or Foe，IFF）必須經過系統與第2手段（例如，目視）的雙重確認。

他透露，台灣採購的美製軍機、飛彈均具備識別系統，即便在電戰干擾環境下，仍能透過飛行高度、作戰分區等涉及機密的手段防範誤擊；而針對台美「共通作戰圖像」（COP）的整合，胡振東直言，這正是台灣持續採購美製裝備的核心價值，確保雙方使用「同種語言」溝通。

胡振東形容，系統整合就像是一個開關，只要雙方協議開啟就可即時共享情資，這對於未來若需聯手執行保護台灣的任務時，將是不可或缺的技術基礎。

伊朗 中東 以色列 美國

