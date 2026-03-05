快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

嘉市選戰升溫…前議員凌子楚拚東山再起 兒子高顏值帥照意外爆紅

怕被美軍擊沉？伊朗第二艘船隻向斯里蘭卡求救 遭當局拒絕靠岸

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國國防部4日公布影片，影片中一艘疑似伊朗的軍艦在海上發生爆炸。目前無法證實影片中軍艦的確切爆炸時間與類型，但影片艦艇的甲板與桅杆與德納號相符。路透
美國國防部4日公布影片，影片中一艘疑似伊朗的軍艦在海上發生爆炸。目前無法證實影片中軍艦的確切爆炸時間與類型，但影片艦艇的甲板與桅杆與德納號相符。路透

伊朗海軍軍艦4日在斯里蘭卡南部外海遭美軍魚雷擊沉後，斯里蘭卡的內閣發言人賈亞提沙說斯里蘭卡水域出現第二艘伊朗船隻；不過，斯里蘭卡已拒絕該船靠岸，僅提供部分人道救援。

賈亞提沙向國會說，另一艘伊朗船隻5日在斯里蘭卡領海附近航行，「我們正採取必要措施解決此一問題，以降低生命安全的威脅並確保區域安全」。另有2名斯里蘭卡官員說，該船於4日提出靠岸請求。

賈亞提沙並未說明該船是軍艦還是商船；但衛報5日引述消息人士說法，稱船隻為後勤管線鋪設船，不歸類為軍艦，目前可能距離斯里蘭卡海岸僅10浬。船上據稱有100多名船員，船隻則要求停靠可倫坡港維修發動機。

斯里蘭卡總統迪桑納亞克5日與內閣及國防官員共商應對措施，該國海軍也持續搜救4日遭美軍魚雷擊沉的「德納號」失蹤水手，至少又打撈起6具遺體，而32名獲救的伊朗船員則還在接受治療。

