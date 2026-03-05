快訊

首都杜哈上空傳爆炸聲「濃煙狂竄」 卡達國防部稱攔截飛彈攻擊

中央社／ 杜哈5日綜合外電報導
卡達首都杜哈（Doha）市區傳出爆炸聲、濃煙升至上空，卡達國防部今天表示，軍方正致力攔截一波來襲的飛彈攻擊。 法新社
卡達首都杜哈（Doha）市區傳出爆炸聲、濃煙升至上空，卡達國防部今天表示，軍方正致力攔截一波來襲的飛彈攻擊。 法新社

卡達首都杜哈（Doha）市區傳出爆炸聲、濃煙升至上空，卡達國防部今天表示，軍方正致力攔截一波來襲的飛彈攻擊。

卡達國防部發布聲明說：「卡達國防部宣布，卡達（State of Qatar）遭遇飛彈攻擊。防空系統正在攔截來襲的飛彈。」

法新社報導，今天杜哈上空再次傳出連續爆炸聲。

自美國與以色列聯手空襲伊朗，引發德黑蘭對波灣地區國家展開大規模報復後，卡達多次受到伊朗無人機和飛彈攻擊。

