聽新聞
0:00 / 0:00
首都杜哈上空傳爆炸聲「濃煙狂竄」 卡達國防部稱攔截飛彈攻擊
卡達首都杜哈（Doha）市區傳出爆炸聲、濃煙升至上空，卡達國防部今天表示，軍方正致力攔截一波來襲的飛彈攻擊。
卡達國防部發布聲明說：「卡達國防部宣布，卡達（State of Qatar）遭遇飛彈攻擊。防空系統正在攔截來襲的飛彈。」
法新社報導，今天杜哈上空再次傳出連續爆炸聲。
自美國與以色列聯手空襲伊朗，引發德黑蘭對波灣地區國家展開大規模報復後，卡達多次受到伊朗無人機和飛彈攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。