首都杜哈上空傳爆炸聲「濃煙狂竄」 卡達國防部稱攔截飛彈攻擊

在伊朗海軍軍艦4日在斯里蘭卡南部外海遭美軍魚雷擊沉後，斯里蘭卡的內閣發言人賈亞提沙說斯里蘭卡水域出現第二艘伊朗船隻；不過，斯里蘭卡已拒絕該船靠岸，僅提供部分人道救援。

2026-03-05 19:39