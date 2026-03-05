西班牙總理桑切斯痛批川普「非法」攻伊朗 學者憂外交失策

西班牙總理桑切斯警告，美國「非法」攻擊伊朗恐引發戰爭升級的惡性循環，他也對美國總統川普提出其他歐洲領導人不敢直言的尖銳批評，不過有學者認為，桑切斯這次的發言恐淪為失策。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，桑切斯（Pedro Sanchez）表示，政治人物應讓人民擁有更好的生活，「那些無法履行這項職責的領導人，利用戰爭煙硝掩蓋自身失職，並讓少數人藉機中飽私囊－當世界不再興建醫院而是開始製造飛彈，他們就是唯一的贏家－這絕對不可接受」。

歐盟領袖鮮少如此直接地對川普冷嘲熱諷。他們有些人試圖取悅川普（Donald Trump），透過國是訪問、貴重禮物或高爾夫比賽迎合他的虛榮心與個人利益；其他人則嘗試模仿川普的意識形態，或者淡化雙方的顯著分歧。

桑切斯是唯一與川普正面交鋒的人。他是歐盟最資深的社會主義領袖之一，立場比英國工黨首相施凱爾（Keir Starmer）還要左傾。

與此同時，桑切斯也成為川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的完美箭靶，被視為在國防、中國及移民議題上立場軟弱的歐洲左派人士代表。

雙方敵意經過一年多的累積醞釀後，在中東地區爆發的戰爭如今讓川普與桑切斯的衝突達到臨界點。

對於自稱和平主義者的桑切斯，他面臨的迫切問題在於他是否做得太過火：他不僅拒絕美方為打擊伊朗使用西班牙境內兩座美西共同營運的軍事基地，甚至猛烈抨擊美國與以色列聯手襲擊伊朗，將之比作「不公正」的2003年伊拉克戰爭。

川普則威脅切斷與西班牙的貿易，來懲罰馬德里當局拒絕美軍使用境內基地。川普本月2日指出，「我們不想再和西班牙有任何瓜葛」，推升華府對該國實施全面「禁運」、停止貿易往來的可能性。

西班牙卡斯提亞-拉曼查大學（University of Castilla-La Mancha）外交政策高級講師曼佛瑞迪（Juan LuisManfredi）說道：「西班牙這次處理伊朗問題的方式是誤判情勢。」

「美國會找到其他港口或基地展開行動，西班牙從這種局面中得不到任何好處，甚至可能在格外敏感的時刻強化自己作為（美國）政治對手的立場。」

曼佛瑞迪提到，西班牙依賴進口美國天然氣，可能成為重大弱點。

西班牙是歐洲液化天然氣樞紐之一，根據西班牙國家天然氣營運商Enagas統計，在過去12個月，美國來源占西班牙總供應量的31%，這項數據今年1月更攀升至44%。

曼佛瑞迪指出：「能源價格問題，最終可能阻礙現任政府施政。」