快訊

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

聽新聞
0:00 / 0:00

草率開戰錯判形勢？川普原估伊朗戰爭只打四周 美媒曝恐燒到9月

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為伊朗首都德黑蘭遭空襲後冒出的濃煙。法新社
圖為伊朗首都德黑蘭遭空襲後冒出的濃煙。法新社

美國以色列伊朗發動的戰爭5日進入第六天，戰火仍沒有降溫跡象，伊朗已預告將加強報復美國。美國媒體披露，美國總統川普原本預期對伊朗發動的戰爭只會持續四周，但美國如今據傳正為戰爭可能打上半年做準備，意味軍事行動持續時間可能遠比川普設想來得長。

美國政治新聞網站Politico報導，美國中央司令部已要求國防部加派軍事情報官，進駐中央司令部位於佛羅里達州坦帕（Tampa）的總部，以在至少未來100天支援對伊朗採取的行動，但時間也可能持續至9月；這是美國政府已知首次要求為伊朗戰爭加派情報人員。

匆忙追加人力和資源以提供支援，凸顯川普團隊未充分料到這場戰爭會帶來廣泛影響。美國前高階外交官費爾史坦（Gerald Feierstein）說：「這波行動來得很突然，似乎無人真正察覺或認為軍事行動迫在眉睫…他們看起來像是上周六上午起床後，才決定發動戰爭。」

伊朗已展開報復，美國至少六名士兵在科威特港遇襲喪命。伊朗媒體努爾新聞通訊社（Nour）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊已預告未來數天報復攻擊將加劇。伊朗半官方媒體ISNA則報導，如果美國尋求推翻伊朗政權，以色列迪莫納（Dimona）核設施將成為德黑蘭當局攻擊目標。

另一方面，在許多美國人希望離開中東之際，美國政府做的準備也很有限。美國國務院直到2日才首度發布重大警報，呼籲美國人「立即撤離」中東14個國家，但當時已難以買到機票。另外，美國在中東設立的外交代表機構，大多在戰爭爆發後才開始撤離職員與家屬。

曾擔任美國駐黎巴嫩大使、2006年監督從黎巴嫩撤離數千名美國公民的費特曼（Jeffrey Feltman）說：「這是徹徹底底的瀆職…川普讓數千甚至數十萬名美國人身陷險境，未擬定撤離計畫。」

戰爭 中東 美國 川普 伊朗 以色列

延伸閱讀

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

中東戰火蔓延 伊朗朝以射彈、卡達撤離美使館周邊

紐時：川普憑直覺對伊朗開戰 恐無完整進退策略

借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

相關新聞

「只嫁一個沒人記得」37歲泰女同時嫁2男 新郎抱在一起跳池塘

泰國東北部布里蘭府（Buriram）近日出現一場特別的婚禮！一名37歲泰國女子同時與兩名來自奧地利的男子結婚，三人決定共同生活的安排，引發社會討論。

8旬婦疑遭綁架…網紅闖案發現場狂拍裸露辣照 比中指還嗆：焦點在我身上

網路是流量當道時代，許多網紅為了博取眼球，可能會做出許多驚世駭俗的舉動。近日美國一名女主播薩凡娜高齡84歲的媽媽疑似遭綁架，事發已1個多月，警方仍無法鎖定嫌犯。但在案情尚未破案之際，一名女網紅...

草率開戰錯判形勢？川普原估伊朗戰爭只打四周 美媒曝恐燒到9月

美國和以色列對伊朗發動的戰爭5日進入第六天，戰火仍沒有降溫跡象，伊朗已預告將加強報復美國。美國媒體披露，美國總統川普原本預期對伊朗發動的戰爭只會持續四周，但美國如今據傳正為戰爭可能打上半年做準備，意味軍事行動持續時間可能遠比川普設想來得長。

世界頂尖「史特拉第瓦里小提琴」用哪國木材？年輪研究揭身世之謎

義大利製琴大師史特拉第瓦里（Antonio Stradivari）製作的絃樂器被譽為世界頂尖，瑞士、法國、斯洛維尼亞等歐洲國家過去都曾稱，史特拉第瓦里製琴使用的木材來自自家森林。今年1月刊登於《樹年學》（Dendrochronologia）期刊的一項研究揭開了這些名琴的身世之謎。

中國神秘戰士？盧比歐的蔣氏劍傳說

「Chang 是一位充滿神秘力量的戰士。他信奉保守主義原則，相信企業家精神和資本主義，相信支撐自由社會的道德價值觀。在我的公共生活中，我經常依靠 Chang。他一直陪伴在我身邊，有時我也會讓他失望。但這位充滿神秘力量的戰士，從未讓我失望過。」

駱駝也要打肉毒？ 阿曼駱駝選美節20頭遭抓包整形判出局

駱駝不但也能參加選美，更有飼主為了贏得比賽，幫駱駝「整形」！阿曼日前舉行一年一度的駱駝選美盛事，結果卻爆出整形醜聞，有飼主為了讓駱駝贏得比賽，從打肉毒、豐唇到隆鼻樣樣來，進而引發倫理爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。