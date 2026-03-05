伊朗報復性攻擊…波斯灣國家頻遭空襲 義大利將援助防空系統

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天說，義大利將向受到伊朗報復性空襲的波斯灣國家提供防空協助。伊朗此舉是反擊美國與以色列的攻擊。

法新社報導，梅洛尼接受RTL 102.5電台訪問時表示：「義大利和英國、法國及德國一樣，準備對波斯灣國家提供援助。」

她說：「我們顯然談的是防禦，特別是防空系統。這不僅因為他們是友好國家，更因為當地有數萬名義大利人，以及約2000名義大利軍人必須受到保護。」

「另外，波斯灣地區對於義大利及整個歐洲的能源供應至關重要。」

針對美國在義大利3座軍事基地可能涉入戰事的問題，梅洛尼回應，目前基地僅獲准執行「非轟炸任務」，任何變動都必須經過她所領導的內閣審議，並很可能須提交義大利國會討論。

她還說：「截至目前為止，尚未收到相關請求。」