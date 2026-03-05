快訊

伊朗報復性攻擊…波斯灣國家頻遭空襲 義大利將援助防空系統

中央社／ 羅馬5日綜合外電報導
義大利總理梅洛尼今天說，義大利將向受到伊朗報復性空襲的波斯灣國家提供防空協助。 歐新社資料照
義大利總理梅洛尼今天說，義大利將向受到伊朗報復性空襲的波斯灣國家提供防空協助。 歐新社資料照

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天說，義大利將向受到伊朗報復性空襲的波斯灣國家提供防空協助。伊朗此舉是反擊美國以色列的攻擊。

法新社報導，梅洛尼接受RTL 102.5電台訪問時表示：「義大利和英國、法國及德國一樣，準備對波斯灣國家提供援助。」

她說：「我們顯然談的是防禦，特別是防空系統。這不僅因為他們是友好國家，更因為當地有數萬名義大利人，以及約2000名義大利軍人必須受到保護。」

「另外，波斯灣地區對於義大利及整個歐洲的能源供應至關重要。」

針對美國在義大利3座軍事基地可能涉入戰事的問題，梅洛尼回應，目前基地僅獲准執行「非轟炸任務」，任何變動都必須經過她所領導的內閣審議，並很可能須提交義大利國會討論。

她還說：「截至目前為止，尚未收到相關請求。」

美國 以色列 防空系統 義大利 梅洛尼 伊朗 中東 能源

相關新聞

草率開戰錯判形勢？川普原估伊朗戰爭只打四周 美媒曝恐燒到9月

美國和以色列對伊朗發動的戰爭5日進入第六天，戰火仍沒有降溫跡象，伊朗已預告將加強報復美國。美國媒體披露，美國總統川普原本預期對伊朗發動的戰爭只會持續四周，但美國如今據傳正為戰爭可能打上半年做準備，意味軍事行動持續時間可能遠比川普設想來得長。

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

路透報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱，他們4日在波斯灣北部擊中一艘美國油輪，導致該油輪起火。

西班牙總理桑切斯痛批川普「非法」攻伊朗 學者憂外交失策

西班牙總理桑切斯警告，美國「非法」攻擊伊朗恐引發戰爭升級的惡性循環，他也對美國總統川普提出其他歐洲領導人不敢直言的尖銳批...

伊朗報復性攻擊…波斯灣國家頻遭空襲 義大利將援助防空系統

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天說，義大利將向受到伊朗報復性空襲的波斯灣國家提供防空協助。伊朗此舉是...

戰鬥激化…日本調升中東6國旅遊警示 政府將包機撤僑

日本外務省考量美國、以色列兩國與伊朗之間的戰鬥激化，今天調升中東6國的旅遊警示到等級次高的「渡航中止勸告」（類似外交部的...

韓製「天弓二型」防空飛彈奏效 阿聯請求提前供應

美伊開戰導致中東情勢不穩，正在運用韓製飛彈攔截系統「天弓二型」的阿拉伯聯合大公國向韓國政府請求提前供應，不過韓國政府表示...

