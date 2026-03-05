快訊

以色列空襲貝魯特打擊真主黨 中東戰爭首傳哈瑪斯官員遭擊殺

中央社／ 貝魯特5日綜合外電報導
以色列表示，今天對貝魯特的空襲鎖定伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨。 法新社
以色列表示，今天對貝魯特的空襲鎖定伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨。 法新社

以色列表示，今天對貝魯特的空襲鎖定伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨。黎巴嫩國營媒體稱，一名巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯官員命喪以色列無人機攻擊。

法新社報導，美國和以色列週末聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），真主黨（Hezbollah）2日攻擊以色列對此作出回應，黎巴嫩因而被捲入這場中東戰爭之中。

以色列從那時候開始空襲黎巴嫩各地，並派遣地面部隊進入邊境城鎮。

黎巴嫩國營的國家通訊社（National News Agency,NNA）報導，今天清晨發生多起空襲，其中兩起發生在南貝魯特的真主黨據點。法新社的影像服務AFPTV畫面顯示當地冒著煙。

已經先行要求當地居民撤離的以色列軍方表示，部隊對貝魯特巿內「數個屬於真主黨恐怖組織的指揮中心」進行打擊。

NNA指出，以色列無人機於黎明前攻擊的黎波里（Tripoli）附近巴達威（Beddawi）巴勒斯坦難民營的一處公寓，造成哈瑪斯（Hamas）高階官員阿里（Wassim Atallah al-Ali）及其妻子身亡。

這是自從這場區域戰爭於2月28日爆發以來，首度傳出有哈瑪斯高層遭到鎖定擊殺。

報導並提到，同為哈瑪斯在巴達威官員的阿里一名兄弟，在哈瑪斯2023年襲擊以色列引發的戰爭期間遭到以色列空襲喪生。

黎巴嫩當局宣布，自從2日以來，已有至少72人喪生、437人受傷，8萬3000人被迫離家避難。

恐怖組織 黎巴嫩 巴勒斯坦 以色列 伊朗 哈瑪斯 真主黨

草率開戰錯判形勢？川普原估伊朗戰爭只打四周 美媒曝恐燒到9月

美國和以色列對伊朗發動的戰爭5日進入第六天，戰火仍沒有降溫跡象，伊朗已預告將加強報復美國。美國媒體披露，美國總統川普原本預期對伊朗發動的戰爭只會持續四周，但美國如今據傳正為戰爭可能打上半年做準備，意味軍事行動持續時間可能遠比川普設想來得長。

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

CNN4日引述兩名聽取行動簡報的消息人士報導，伊朗革命衛隊2日派出2架蘇聯時代Su-24戰術轟炸機，企圖打擊卡達的美軍烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base）與天然氣重鎮拉斯拉凡（Ras Laffan）。卡達空軍緊急升空攔截，雙方在空中短暫纏鬥交戰後，伊朗2架轟炸機遭擊落。消息人士稱，當時伊朗戰機距離目標「只差2分鐘」。

影／美軍封存80年絕招重出江湖！首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝

紐約時報報導，美國防長赫塞斯4日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是美軍繼二戰後再度動用魚雷襲擊敵軍。根據五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近80年的水下殺招。

伊朗軍方聲稱並未關閉荷莫茲海峽 全按國際協議處理船隻

彭博資訊報導，伊朗軍方官員向國營電視台表示，該國並未關閉荷莫茲海峽，而是根據國際協議處理通行船隻。

韓製「天弓二型」防空飛彈奏效 阿聯請求提前供應

美伊開戰導致中東情勢不穩，正在運用韓製飛彈攔截系統「天弓二型」的阿拉伯聯合大公國向韓國政府請求提前供應，不過韓國政府表示...

