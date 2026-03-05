以色列空襲貝魯特打擊真主黨 中東戰爭首傳哈瑪斯官員遭擊殺

以色列表示，今天對貝魯特的空襲鎖定伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨。黎巴嫩國營媒體稱，一名巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯官員命喪以色列無人機攻擊。

法新社報導，美國和以色列週末聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），真主黨（Hezbollah）2日攻擊以色列對此作出回應，黎巴嫩因而被捲入這場中東戰爭之中。

以色列從那時候開始空襲黎巴嫩各地，並派遣地面部隊進入邊境城鎮。

黎巴嫩國營的國家通訊社（National News Agency,NNA）報導，今天清晨發生多起空襲，其中兩起發生在南貝魯特的真主黨據點。法新社的影像服務AFPTV畫面顯示當地冒著煙。

已經先行要求當地居民撤離的以色列軍方表示，部隊對貝魯特巿內「數個屬於真主黨恐怖組織的指揮中心」進行打擊。

NNA指出，以色列無人機於黎明前攻擊的黎波里（Tripoli）附近巴達威（Beddawi）巴勒斯坦難民營的一處公寓，造成哈瑪斯（Hamas）高階官員阿里（Wassim Atallah al-Ali）及其妻子身亡。

這是自從這場區域戰爭於2月28日爆發以來，首度傳出有哈瑪斯高層遭到鎖定擊殺。

報導並提到，同為哈瑪斯在巴達威官員的阿里一名兄弟，在哈瑪斯2023年襲擊以色列引發的戰爭期間遭到以色列空襲喪生。

黎巴嫩當局宣布，自從2日以來，已有至少72人喪生、437人受傷，8萬3000人被迫離家避難。