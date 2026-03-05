戰鬥激化…日本調升中東6國旅遊警示 政府將包機撤僑

日本外務省考量美國、以色列兩國與伊朗之間的戰鬥激化，今天調升中東6國的旅遊警示到等級次高的「渡航中止勸告」（類似外交部的橙色警示），並將安排包機撤僑。

時事通信社報導，日本調升警示的區域包含科威特、巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國、阿曼全境，以及沙烏地阿拉伯東部。

上述6國之中的4個國家已經關閉國際機場，使當地民眾難以出國，日本政府將安排包機飛往沙烏地阿拉伯與阿曼，以協助日本僑民撤離。

針對希望從科威特、巴林、卡達、阿聯返回日本的僑民，日本外務省將安排透過陸路方式，協助欲撤走的日僑前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，與阿曼首都馬斯開特（Muscat），而這兩地的機場目前均還在運作。

而外務省將派遣海外緊急團隊到當地支援協助日僑離境。

日本政府安排的包機，將把僑民從利雅德與馬斯開特載往東京。而利雅德與馬斯開特的國際機場，目前也聚集著其他國家的旅客，導致機票難以購買。