因應中東局勢 澳洲部署軍用飛機應變撤僑

兩名官員今天告訴法新社，澳洲已經對中東部署兩架軍用飛機，作為應變規劃的一部分。

報導指出，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）命喪美國和以色列聯手打擊，引發區域戰爭，各國本週急於從中東撤離公民。

官員表示，澳洲已經對中東部署一架重型運輸機和一架燃油運輸機，作為撤離僑民計畫的一部分。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天也告訴國會，已經對中東部署「軍事資產」，但未提供進一步細節。

他說：「我要感謝那些冒險幫助同胞的澳洲人。」

官員強調，搭乘商業航班是澳洲人最佳的返國方式。首批撤離航班昨天從阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）飛抵雪梨。

澳洲曾表示，有11萬5000位公民身處中東。

紐西蘭今天也下令兩架軍用飛機前往中東，準備撤離其僑民。