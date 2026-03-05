聽新聞
0:00 / 0:00
「根據國際既定協議處理船隻」 伊朗高官稱未封鎖荷莫茲海峽
大陸央視新聞客戶端報導，5日上午，伊朗哈塔姆·安比亞中央司令部副司令阿米爾·海達里在接受採訪時表示，伊朗方面並未封鎖荷莫茲海峽。
海達里稱，目前伊方正根據國際相關規則和既定協議，對通過該海峽的船隻進行處理。
3月2日深夜，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令高級顧問賈巴里表示，荷莫茲海峽已被關閉，伊方將打擊所有試圖從荷莫茲海峽通過的船隻。之後伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍副司令穆罕默德·阿克巴爾扎德表示，荷莫茲海峽已完全處於伊朗海軍的控制之下，十多艘油輪在該海峽被炮彈擊中。
荷莫茲海峽是全球原油一大命脈，每日約1,400萬桶原油須通過該海峽運輸，占全球原油貿易量20%；其中約3/4運往中國大陸、印度、日本和南韓，中國大陸有一半原油進口來自該海峽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。