「根據國際既定協議處理船隻」 伊朗高官稱未封鎖荷莫茲海峽

聯合報／ 大陸中心／即時報導
伊朗海岸和荷莫茲海峽阿巴斯港鳥瞰。圖／路透資料照
伊朗海岸和荷莫茲海峽阿巴斯港鳥瞰。圖／路透資料照

大陸央視新聞客戶端報導，5日上午，伊朗哈塔姆·安比亞中央司令部副司令阿米爾·海達里在接受採訪時表示，伊朗方面並未封鎖荷莫茲海峽

海達里稱，目前伊方正根據國際相關規則和既定協議，對通過該海峽的船隻進行處理。

3月2日深夜，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令高級顧問賈巴里表示，荷莫茲海峽已被關閉，伊方將打擊所有試圖從荷莫茲海峽通過的船隻。之後伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍副司令穆罕默德·阿克巴爾扎德表示，荷莫茲海峽已完全處於伊朗海軍的控制之下，十多艘油輪在該海峽被炮彈擊中。

荷莫茲海峽是全球原油一大命脈，每日約1,400萬桶原油須通過該海峽運輸，占全球原油貿易量20%；其中約3/4運往中國大陸、印度、日本和南韓，中國大陸有一半原油進口來自該海峽。

