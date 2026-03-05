美國首班中東撤僑包機起飛 逾1萬7500人已自行返國

美國國務院表示，美國首班撤僑包機已於今天自戰火蹂躪的中東地區起飛，先前估計已有逾1萬7500名美國人自行離開。國務院基於行動考量，並未對外公布更多撤僑細節。

法新社報導，國務院在聲明中指出，「接下來將在該區域（中東地區）增加更多班次」，並呼籲在以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達及沙烏地阿拉伯的美國公民透過網路報名登記。

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動攻擊，引發戰爭，但美國務院未及時提供更便捷的撤離途徑，因而遭到旅客及國會議員的批評。

美國務院助理國務卿強生（Dylan Johnson）表示，自戰爭爆發以來，已有超過1萬7500名美國公民返回美國，其中8500人在昨天返國。

他指出，國務院已協助近6500人撤離，其中多數美國人是自行撤離，幾乎全部搭乘商業航班。