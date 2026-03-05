快訊

美國首班中東撤僑包機起飛 逾1萬7500人已自行返國

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國國務院表示，美國首班撤僑包機已於今天自戰火蹂躪的中東地區起飛，先前估計已有逾1萬7500名美國人自行離開。 示意圖／路透社資料照
美國國務院表示，美國首班撤僑包機已於今天自戰火蹂躪的中東地區起飛，先前估計已有逾1萬7500名美國人自行離開。 示意圖／路透社資料照

美國國務院表示，美國首班撤僑包機已於今天自戰火蹂躪的中東地區起飛，先前估計已有逾1萬7500名美國人自行離開。國務院基於行動考量，並未對外公布更多撤僑細節。

法新社報導，國務院在聲明中指出，「接下來將在該區域（中東地區）增加更多班次」，並呼籲在以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達及沙烏地阿拉伯的美國公民透過網路報名登記。

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動攻擊，引發戰爭，但美國務院未及時提供更便捷的撤離途徑，因而遭到旅客及國會議員的批評。

美國務院助理國務卿強生（Dylan Johnson）表示，自戰爭爆發以來，已有超過1萬7500名美國公民返回美國，其中8500人在昨天返國。

他指出，國務院已協助近6500人撤離，其中多數美國人是自行撤離，幾乎全部搭乘商業航班

美國 中東 伊朗 航班

草率開戰錯判形勢？川普原估伊朗戰爭只打四周 美媒曝恐燒到9月

美國和以色列對伊朗發動的戰爭5日進入第六天，戰火仍沒有降溫跡象，伊朗已預告將加強報復美國。美國媒體披露，美國總統川普原本預期對伊朗發動的戰爭只會持續四周，但美國如今據傳正為戰爭可能打上半年做準備，意味軍事行動持續時間可能遠比川普設想來得長。

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

CNN4日引述兩名聽取行動簡報的消息人士報導，伊朗革命衛隊2日派出2架蘇聯時代Su-24戰術轟炸機，企圖打擊卡達的美軍烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base）與天然氣重鎮拉斯拉凡（Ras Laffan）。卡達空軍緊急升空攔截，雙方在空中短暫纏鬥交戰後，伊朗2架轟炸機遭擊落。消息人士稱，當時伊朗戰機距離目標「只差2分鐘」。

影／美軍封存80年絕招重出江湖！首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝

紐約時報報導，美國防長赫塞斯4日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是美軍繼二戰後再度動用魚雷襲擊敵軍。根據五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近80年的水下殺招。

伊朗軍方聲稱並未關閉荷莫茲海峽 全按國際協議處理船隻

彭博資訊報導，伊朗軍方官員向國營電視台表示，該國並未關閉荷莫茲海峽，而是根據國際協議處理通行船隻。

韓製「天弓二型」防空飛彈奏效 阿聯請求提前供應

美伊開戰導致中東情勢不穩，正在運用韓製飛彈攔截系統「天弓二型」的阿拉伯聯合大公國向韓國政府請求提前供應，不過韓國政府表示...

以色列空襲貝魯特打擊真主黨 中東戰爭首傳哈瑪斯官員遭擊殺

以色列表示，今天對貝魯特的空襲鎖定伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨。黎巴嫩國營媒體稱，一名巴勒斯坦伊斯蘭主義...

