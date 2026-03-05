庫德族反抗組織準備越境參戰 投入對伊朗戰爭

庫德族官員告訴美聯社，盤據在伊拉克北部的伊朗庫德族反抗組織正準備對伊朗發動可能的跨境軍事行動，美國已請求伊拉克庫德族提供支持。

這些庫德族團體被公認是分裂的伊朗反對陣營中組織最齊全的一支，據信擁有數以千計受過訓練的戰士。如果他們加入戰爭，可能會對四面楚歌的德黑蘭當局構成嚴峻挑戰，也可能使伊拉克更進一步捲入衝突。

據伊朗國營媒體報導，伊朗今天表示，在對伊朗與伊拉克境內的庫德族地區發動空襲後，已擊中位於伊拉克庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan）內的庫德族部隊總部。

伊朗通訊社（IRNA）在通訊軟體Telegram引述軍方聲明指出：「我們發射了3枚飛彈，攻擊伊拉克庫德斯坦自治區內反對革命的庫德族團體總部。」

伊拉克北部半自治庫德族地區的庫德斯坦自由黨（Kurdistan Freedom Party, PAK）官員納迪利（KhalilNadiri）昨天表示，部分部隊已移至蘇雷馬尼亞省（Sulaymaniyah）接近伊朗邊界地區，正處於待命狀態。

他說，美國官員已針對可能的軍事行動，聯繫庫德族反對派團體領袖，但沒有透露更多細節。

被問到川普政府考慮武裝伊朗庫德族團體的傳聞時，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天向媒體表示：「我們的目標不是以支持或武裝特定部隊為前提。因此，至於其他組織會怎麼做，我們都有所掌握，但我們的目標不是以此為中心。」

在美國與以色列2月28日攻打伊朗、進而引發新的中東戰火之前，庫德斯坦自由黨曾聲稱攻擊準軍事伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard），以報復德黑蘭對抗議活動的暴力鎮壓。但庫德斯坦自由黨一名官員表示，尚未從伊拉克派兵進入伊朗。

如果伊朗與伊拉克庫德族團體參戰，這將是首次有具規模的地面部隊加入戰鬥。庫德族擁有對抗伊斯蘭國（Islamic State）的戰鬥經驗。

另一個伊朗庫德族團體柯馬拉（Komala）的官員昨天表示，他們的部隊已準備在1週到10天內跨越邊界，只是在「等待適當時機」。基於安全考量，他要求匿名。