快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火升溫 加拿大總理：不排除參與軍事行動

中央社／ 坎培拉5日綜合外電報導

正在澳洲訪問的加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，他無法排除加國軍事參與中東地區不斷升級的戰爭。

法新社報導，中東地區戰事擴大，使得卡尼本週對澳洲的訪問蒙上陰影。這場戰爭是由美國與以色列對伊朗發動大規模攻擊所引發，並導致伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）喪命。

卡尼在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）一同發言時，被問及加拿大是否可能介入這場戰事。

他回答時強調，雖然這是一個假設性問題，但「永遠無法斷然排除參與的可能性」。

卡尼說：「我們將與我們的盟友站在一起…我們將永遠捍衛加拿大人民。」

卡尼曾表示，美國與以色列對伊朗的攻擊「不符合國際法」。

然而，他支持阻止伊朗取得核武器的努力。卡尼表示，加拿大是「帶著遺憾」採取這項立場，因為這代表了「國際秩序失敗的又一例證」。

卡尼今天再次呼籲衝突應「降級」。卡尼這趟亞太巡迴訪問旨在減少對美國的依賴，這也是他對美國主導全球秩序日漸式微的回應；而訪問澳洲行程則著重於引進投資，並深化與同為「中等強國」夥伴的聯繫。

今天上午，他在澳洲國會向「中等強國」發出號召，敦促各國在一個日益霸權化的世界秩序中共同合作。

他表示，像澳洲與加拿大這樣的國家正面臨嚴峻的抉擇：是要攜手合作，協助編寫全球秩序的「新規則」，還是要坐視大國代勞，讓強權決定一切。

他說：「在這個新世界裡，中等強國不能只是築起更高的牆並退居其後。我們必須共同努力。」

這位前央行行長補充說：「大國可以強迫，但強迫伴隨著代價，無論是聲譽上還是財務上。」

「像澳洲和加拿大這樣的中等強國擁有這種罕見的召集力，因為其他國家知道我們言出必行，並且會以行動落實我們的價值觀。」

加拿大 伊朗 中東

延伸閱讀

中東戰火蔓延 伊朗朝以射彈、卡達撤離美使館周邊

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

伊朗深陷戰火 美媒：中國大陸避免捲入持久戰「支持有限」

支持空襲後挨批 加總理卡尼：美以襲擊伊朗似與國際法不符

相關新聞

影／美軍封存80年絕招重出江湖！首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝

紐約時報報導，美國防長赫塞斯4日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是美軍繼二戰後再度動用魚雷襲擊敵軍。根據五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近80年的水下殺招。

伊朗秘密向美國求和？紐時：反倒讓川普遇上1難題

紐約時報4日報導，知情官員透露，美以聯軍2月28日開轟伊朗隔日，伊朗情報部門人員透過間接管道向美國中央情報局（CIA）表達求和，此舉反而凸顯美國總統川普眼下的難題：美國最終希望塑造、或至少能接受的是什麼樣的伊朗政府。

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

中東航班大亂 機票瘋漲900%！亞洲航空公司意外撿到便宜

戰火導致中東空域大規模關閉，長期主導歐亞轉機市場的中東三大航空，阿聯酋航空、卡達航空與阿提哈德航空，營運幾近停滯；值此之際，亞洲航空公司憑藉能直飛歐洲並避開戰區的優勢，展現出強大的市場韌性，意外成為少數能在戰爭亂局中「撐住局面」的贏家。

美擊斃伊朗暗殺策畫者 赫塞斯：川普笑到最後

美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）今天向媒體表示，策畫在2024年暗殺總統川普的伊朗部隊領導人已遭擊斃，川...

擊殺他國元首是否違法？學者：哈米尼混合身分讓問題更複雜

某個國家蓄意且公然殲滅另一個主權國家的領導人，即使在法律上並無爭議的戰爭期間，也是相當罕見的狀況。這個問題很少被提出來討論，其中一個先例出現在2003年3月，當時布希政府想在伊拉克戰爭前夕除掉伊拉克強人胡森(Saddam Hussein)，當時美軍行動有獲得國會授權，不過空襲並未擊中目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。