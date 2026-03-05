中東戰火升溫 加拿大總理：不排除參與軍事行動

正在澳洲訪問的加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，他無法排除加國軍事參與中東地區不斷升級的戰爭。

法新社報導，中東地區戰事擴大，使得卡尼本週對澳洲的訪問蒙上陰影。這場戰爭是由美國與以色列對伊朗發動大規模攻擊所引發，並導致伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）喪命。

卡尼在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）一同發言時，被問及加拿大是否可能介入這場戰事。

他回答時強調，雖然這是一個假設性問題，但「永遠無法斷然排除參與的可能性」。

卡尼說：「我們將與我們的盟友站在一起…我們將永遠捍衛加拿大人民。」

卡尼曾表示，美國與以色列對伊朗的攻擊「不符合國際法」。

然而，他支持阻止伊朗取得核武器的努力。卡尼表示，加拿大是「帶著遺憾」採取這項立場，因為這代表了「國際秩序失敗的又一例證」。

卡尼今天再次呼籲衝突應「降級」。卡尼這趟亞太巡迴訪問旨在減少對美國的依賴，這也是他對美國主導全球秩序日漸式微的回應；而訪問澳洲行程則著重於引進投資，並深化與同為「中等強國」夥伴的聯繫。

今天上午，他在澳洲國會向「中等強國」發出號召，敦促各國在一個日益霸權化的世界秩序中共同合作。

他表示，像澳洲與加拿大這樣的國家正面臨嚴峻的抉擇：是要攜手合作，協助編寫全球秩序的「新規則」，還是要坐視大國代勞，讓強權決定一切。

他說：「在這個新世界裡，中等強國不能只是築起更高的牆並退居其後。我們必須共同努力。」

這位前央行行長補充說：「大國可以強迫，但強迫伴隨著代價，無論是聲譽上還是財務上。」

「像澳洲和加拿大這樣的中等強國擁有這種罕見的召集力，因為其他國家知道我們言出必行，並且會以行動落實我們的價值觀。」