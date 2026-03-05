快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝

影／美軍封存80年絕招重出江湖！首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍繼二戰後相隔80年再度使用魚雷，4日在印度洋擊沉伊朗巡防艦「德納號」。法新社
紐約時報報導，美國防長赫塞斯4日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是美軍繼二戰後再度動用魚雷襲擊敵軍。根據五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近80年的水下殺招。

美國海軍潛艦在斯里蘭卡附近的印度洋海域發射魚雷，擊沉伊朗巡防艦「德納號」（Iris Dena），這是美軍自第二次世界大戰以來首次在實戰中以魚雷攻擊並命中船艦。五角大廈尚未公布執行任務的潛艦身分，但國防部事後釋出影片，可見魚雷在艦艉下方爆炸，水柱衝天，船體在水線以上的左舷後段結構崩解下沉，艦艏在入水前高高翹起，隨後滑入海下。

美軍潛艦雖長年攜帶魚雷，但1945年後幾乎不再用魚雷去「擊沉船艦」，更多時候是在對陸作戰中扮演「水下飛彈平台」，以潛艦發射巡弋飛彈打擊陸上目標。

參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，這次使用的是Mk-48重型魚雷（Mark-48 heavyweight torpedo），為美國海軍潛艦對艦、反潛的主力武器。

Mk-48可透過聲納導引逼近目標並下潛至船體下方，在目標底部引爆相當於約500磅TNT的炸藥，形成大量氣體的巨大氣泡瞬間抬升並透過金屬疲勞折斷龍骨，常把船艦撕成兩截或多段，導致迅速沉沒。

美國海軍「歷史與遺產司令部」（History and Heritage Command）資料顯示，美軍潛艦上一次對敵艦發射魚雷要追溯到1945年8月14日。當時「托斯克號」（U.S.S. Torsk）在日本舞鶴港外海，擊沉一艘約750噸的日本巡邏護航艦CD-13。海軍史料記載，CD-13以聲納發現托斯克號後，美方先發射一枚魚雷，隨後下潛至400英尺（約122公尺）再發射第二枚；兩枚魚雷皆命中，造成CD-13上28名船員喪生。

美國國防部4日公布伊朗軍艦「德納號」遭魚雷襲擊的逐幀畫面，上圖為軍艦遇襲後，水線以上的左舷後段結構崩解下沉，下圖為艦艏在入水前高高翹起，隨後滑入海下。法新社
美伊開戰 伊朗 美軍 魚雷

中東戰火蔓延 伊朗朝以射彈、卡達撤離美使館周邊

美擊沉伊朗軍艦戰火擴大 北約攔截射向土耳其飛彈

美伊戰爭再擴大！伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

美射魚雷擊沉伊朗軍艦

伊朗秘密向美國求和？紐時：反倒讓川普遇上1難題

紐約時報4日報導，知情官員透露，美以聯軍2月28日開轟伊朗隔日，伊朗情報部門人員透過間接管道向美國中央情報局（CIA）表達求和，此舉反而凸顯美國總統川普眼下的難題：美國最終希望塑造、或至少能接受的是什麼樣的伊朗政府。

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

中東航班大亂 機票瘋漲900%！亞洲航空公司意外撿到便宜

戰火導致中東空域大規模關閉，長期主導歐亞轉機市場的中東三大航空，阿聯酋航空、卡達航空與阿提哈德航空，營運幾近停滯；值此之際，亞洲航空公司憑藉能直飛歐洲並避開戰區的優勢，展現出強大的市場韌性，意外成為少數能在戰爭亂局中「撐住局面」的贏家。

美擊斃伊朗暗殺策畫者 赫塞斯：川普笑到最後

美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）今天向媒體表示，策畫在2024年暗殺總統川普的伊朗部隊領導人已遭擊斃，川...

擊殺他國元首是否違法？學者：哈米尼混合身分讓問題更複雜

某個國家蓄意且公然殲滅另一個主權國家的領導人，即使在法律上並無爭議的戰爭期間，也是相當罕見的狀況。這個問題很少被提出來討論，其中一個先例出現在2003年3月，當時布希政府想在伊拉克戰爭前夕除掉伊拉克強人胡森(Saddam Hussein)，當時美軍行動有獲得國會授權，不過空襲並未擊中目標。

