美擊斃伊朗暗殺策畫者 赫塞斯：川普笑到最後

美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）今天向媒體表示，策畫在2024年暗殺總統川普的伊朗部隊領導人已遭擊斃，川普總統才是笑到最後的人。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，赫塞斯提供川普政府對德黑蘭戰爭的最新消息。他說：「昨天，密謀暗殺川普總統的伊朗部隊領導人已遭追捕與擊斃。伊朗試圖謀殺川普總統，川普總統才是笑到最後的人。」

赫塞斯沒有提供主謀姓名，隨後又說這個擊殺行動不是這場作戰行動的目標。

赫塞斯說：「很久以前，我們就知道伊朗有意試圖暗殺總統川普與其他美國官員。」

他又說：「雖然這絕對不是這次行動的重點，事實上，總統或其他人也未曾提及此事，但我確保、其他人也確保，對這件事負有責任的人，最終會被列入目標名單。」

2024年夏天，在川普競選總統期間，美國情報指出伊朗威脅暗殺川普，特勤局（Secret Service）因此提高對川普的維安措施。

2024年11月，司法部起訴一名伊朗男子，檢方說他受命監控與暗殺川普，以報復2020年伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）最高指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）之死。2020年1月，美軍在川普指示下對巴格達發動無人機攻擊，擊斃蘇雷曼尼。

伊朗方面否認曾密謀刺殺川普。

川普接受美國廣播公司新聞網首席華府特派員卡爾（Jonathan Karl）電話訪問，談到美國與以色列聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）時，提到這起暗殺陰謀。

川普1日晚間告訴卡爾：「在他對我動手之前，我先下手為強。他們試了兩次，但最後是我先出手。」

赫塞斯今天還宣布，一艘美國潛艦在印度洋擊沉一艘名為「蘇雷曼尼」（Soleimani）的伊朗軍艦，這是自第2次世界大戰以來，美國潛艦首次擊沉他國艦艇。

赫塞斯說：「看來美國總統又二次得手。」