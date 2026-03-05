中東戰火蔓延 伊朗朝以射彈、卡達撤離美使館周邊

美以兩國2月28日聯手對伊朗發動大規模攻擊，兩國進行數百次空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多位軍方高層人士。此一劇變重創區域局勢，以下是中東戰爭相關的最新重大事件：

● 伊朗向以色列發射飛彈

根據以色列軍方與德黑蘭官方媒體消息，伊朗今天清晨向以色列發射新一輪飛彈，觸發包括特拉維夫（Tel Aviv）等多地的空襲警報。目前尚無人員傷亡的即時通報。

● 空襲命中真主黨據點

在以色列向當地居民發布撤離警告後，今天清晨一場空襲擊中位於貝魯特（Beirut）南郊的真主黨據點。

黎巴嫩衛生部表示，在其他地區，以色列針對貝魯特機場高速公路上的車輛發動兩次攻擊，造成3人死亡。在此次攻擊之前，官員指出，自以色列與真主黨（Hezbollah）爆發新一輪戰鬥以來，已造成72人死亡，超過8.3萬人被迫流離失所。

● 科威特近海發生漏油事件

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，一艘油輪在科威特近海遭遇「大爆炸」，導致原油外洩。該機構指出：「目前海面上有原油從貨艙流出，可能對環境造成一定影響。」

● 卡達美國大使館附近進行撤離

卡達內政部表示，在伊朗發動攻擊後，當局已開始撤離首都杜哈美國大使館附近的居民，作為預防性措施。

● 歷史性進展

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，以色列與美國在對抗伊朗的戰事中取得「歷史性進展」。

尼坦雅胡發言人貝德羅希安（Shosh Bedrosian）還在影片中指出，此次攻擊勢在必行，因為伊朗正利用「新的地下掩體」重建其原子彈計畫。

● 土耳其宣稱擊落來自伊朗的飛彈

土耳其官員表示，一枚從伊朗發射、經由伊拉克與敘利亞飛向土耳其領空的彈道飛彈，已遭北大西洋公約組織（NATO）防空系統摧毀。

土耳其國防部並未說明該飛彈的預定目標。自美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊後，伊朗便持續攻擊區域內多處地點以示報復。

● 川普：我們表現非常好

美國總統川普盛讚美軍在戰事中的表現，並稱伊朗領導層正迅速遭到擊斃，並誓言將持續推進軍事行動。

他說：「我們在戰場前線的表現非常好，這麼說還算含蓄了。我會說，如果有人問我，如果以10分為滿分，我會打幾分？我會說大約15分。」

● 加拿大不排除參戰可能

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，他「無法排除參與」這場持續擴大戰爭的可能性。他在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）共同會見記者時表示：「我們將與盟友站在一起。」

● 西班牙否認美國的合作主張

在川普威脅進行貿易報復後，西班牙反而堅定立場，重申反對華盛頓利用其境內基地對付伊朗。

白宮表示，馬德里現已同意合作，但西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）駁斥道，西班牙對於「軍事基地、中東戰爭以及轟炸伊朗」的立場完全沒有改變。

● 中國將派特使斡旋

中國外交部長王毅表示，北京將派中東問題特使赴地區斡旋。北京作為伊朗的緊密夥伴，已表態支持德黑蘭維護其國家主權，同時敦促美國與以色列停止軍事攻擊。

● 卡達怒火中燒

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed binAbdulrahman Al Thani）在通話中嚴厲抨擊伊朗外長，指責德黑蘭當局企圖將鄰國拖入戰爭。

● 貨運危機加劇

貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）與德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，經風險評估後，將暫停在波斯灣的貨運訂艙，直至另行通知，此前中國遠洋海運集團也宣布暫停相關航線的新訂艙業務。

隨著伊朗警告船隻切勿使用荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），國際油價隨之飆升。荷莫茲海峽是全球最繁忙的航道之一，對油輪運輸至關重要。

● 船員在荷莫茲海峽獲救

一艘貨櫃船在荷莫茲海峽遭飛彈擊中，阿曼海軍隨後救出24名船員。

在川普表示美國海軍已準備好護送油輪通過該航道的隔天，伊朗軍方宣稱已「完全控制」荷莫茲海峽。

● 斯里蘭卡尋獲87具遺體

一艘美軍潛艦在斯里蘭卡近海以魚雷擊沉一艘伊朗戰艦。斯里蘭卡海軍官員向法新社表示：「我們已經尋獲87具遺體，仍在搜尋其他失蹤者。」