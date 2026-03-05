快訊

傳曾聯繫CIA提議談判 伊朗否認向美傳遞訊息

中央社／ 德黑蘭5日綜合外電報導

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今晨報導，一名伊朗官員針對Axios報導回應說，伊朗並未向美國傳遞任何訊息。

路透社引述塔斯尼姆通訊社報導，這名不具名官員說：「伊朗並未向美國傳遞任何訊息，也不會對美國訊息提供任何回應。伊朗武裝部隊已做好長期戰爭的準備。」

Axios昨天引述一名美國官員和另一名消息人士說法報導，伊朗在過去幾天曾向美國傳遞訊息，但美國未回應。

「紐約時報」（The New York Times）昨天引述知情官員說法報導，在美國聯手以色列開始襲擊伊朗後，伊朗情報部門特工曾間接聯絡美國中央情報局（CIA），提議討論結束衝突的條件。

Axios報導，兩名知情人士透露，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後致電白宮官員詢問是否確有此事，對方表示川普政府沒有背著他與伊朗接觸。

