紐時：川普憑直覺對伊朗開戰 恐無完整進退策略

美國與以色列2月28日對伊朗開戰。分析指出，美國總統川普喜依直覺行事，將國家安全會議當他意志的執行機關而非用於集思廣益，憂心川普政府恐沒有完整的進、退場策略。

紐約時報指出，川普3日在橢圓形辦公室會見來訪的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）時聲稱，下令攻擊伊朗的決定主要是基於他對伊朗意圖的直覺判斷。

他說：「我們當時正在和那些瘋子談判，而我認為他們會先發動攻擊。我覺得他們會動手，但我不想讓這情況發生。要說有什麼影響，應該是我逼得以色列不得不出手，且以色列已準備完畢，我們也準備好了。」

川普這番話與國務卿盧比歐（Marco Rubio）前一天的說法截然不同。盧比歐當時告訴媒體，由於以色列本來就打算行動，川普別無選擇，只能加入所謂的「先發制人」攻擊，以免伊朗反擊美國基地與盟友。

後來盧比歐試圖收回自己講法，而白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）之後也表示，川普採取行動是因他預感到伊朗很快就會打擊美國利益。

美國在總統杜魯門（Harry S. Truman）創設國家安全會議（NSC）的正式機制評估選項並於冷戰時期協調各部門以來，尼克森（Richard Nixon）、卡特（Jimmy Carter）發想政策都以國安會為依歸；歐巴馬（Barack Obama）時期，國安會幕僚甚至把決策制定過程比喻為宛如蟒蛇慢慢吞獵物般磨人。

然而川普對這類流程顯然沒太多耐心。他上任後把國安會幕僚人數砍了至少2/3，還以忠誠度為由把一些人趕走。川普本人也不諱言，他的國安會不是用來提出選項，而是用來執行他的決定。

因此每當論辯議程時，參與的人數通常只限一個小圈子。在伊朗問題上，參與者只剩盧比歐、副總統范斯（ JD Vance）、中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）、美軍中央司令部司令古柏（BradCooper）以及參謀首長聯席會議主席凱恩（DanCaine）。

拜登政府期間在國安會負責長期戰略規劃的布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者萊特（ThomasWright）說：「川普似乎認為自己不需要各種選項或備援計畫。他只想要一個小團隊來執行他的直覺。但當事情出錯（還經常發生）時，一個沒有準備好選擇方案的總統，就像打樸克牌拿著一對二就去拚。」

一名阿拉伯的外交高層這週表示，他的政府對於川普政府是否有為伊朗政權過渡做規劃幾乎一無所知，甚至不清楚華府是否想在當中扮演角色，因為美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）一再稱「國家建設」不在五角大廈的任務清單上。

在過去的美國政府，這類問題通常會由國安會負責回應，也會負責確保美國公民有充足時間撤離中東。然而這次川普政府是在作戰展開後才發布建議，導致數千美國人滯留當地。

前卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）訪問學人、美國外交政策與國安事務分析師羅斯可夫（David Rothkopf）指出，正常是軍方負責制定作戰計畫，再由國安會審查，「在這屆政府，這個流程萎縮到幾已不存在。即使有規劃，也常被更相信自己直覺而非幕僚意見的總統所忽視」。

羅斯可夫說，這種作法應付層面較小的行動也許還行，但對像伊朗這種規模的國家發動戰爭恐就行不通。

川普有次接受紐時訪問稱，他希望伊朗革命衛隊和安全部隊巴斯杰（Basij）民兵中的強硬派成員把武器交給「伊朗人民」；紐時直言這聽起來更像一廂情願而不是縝密計畫。

批評者認為，這場衝突反映川普白宮運作的所有問題。民主黨籍聯邦參議員昆斯（Chris Coons）說：「總統和他的政府對發動戰爭的理由、戰事持續時間與投入程度、作戰目標乃至我們是否真的在打仗，說法一直在變。唯一不變的是缺乏一套如何打這場仗的策略。當憑直覺而非依據分析與建議行事時，就是這種情況。」