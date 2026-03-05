以色列響起伊朗飛彈來襲警報 耶路撒冷傳爆炸聲

法新社記者報導，以色列發布伊朗飛彈即將來襲的警報後，耶路撒冷今天傳出爆炸聲響，以色列緊急救援部門表示，目前尚無人員傷亡。

以色列軍方在不到兩個小時內3度發布警報，警告有伊朗飛彈來襲。目前未傳出受到重大衝擊，居民已獲准離開避難所。

根據以軍與德黑蘭國營媒體，伊朗今天對以色列發射一波飛彈，特拉維夫（Tel Aviv）等多個地區響起警報，目前尚未傳出傷亡。

經過7個多小時的平靜後，以軍表示，「確認有飛彈從伊朗射向以色列國領土」，並補充說：「防空系統正在運作，以攔截威脅。」伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）也報導這次發射行動。

目前尚未傳出飛彈造成傷亡，軍方已通知以色列民眾可離開避難所。

以軍民防司令部（Home Front Command）昨天表示，由於伊朗發射的飛彈數量減少，將解除部分戰時相關限制措施，自5日中午起生效。