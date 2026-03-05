快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／8局上費仔保送上壘仍無功而返！中華隊0：3落後

以色列響起伊朗飛彈來襲警報 耶路撒冷傳爆炸聲

中央社／ 耶路撒冷5日綜合外電報導

法新社記者報導，以色列發布伊朗飛彈即將來襲的警報後，耶路撒冷今天傳出爆炸聲響，以色列緊急救援部門表示，目前尚無人員傷亡。

以色列軍方在不到兩個小時內3度發布警報，警告有伊朗飛彈來襲。目前未傳出受到重大衝擊，居民已獲准離開避難所。

根據以軍與德黑蘭國營媒體，伊朗今天對以色列發射一波飛彈，特拉維夫（Tel Aviv）等多個地區響起警報，目前尚未傳出傷亡。

經過7個多小時的平靜後，以軍表示，「確認有飛彈從伊朗射向以色列國領土」，並補充說：「防空系統正在運作，以攔截威脅。」伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）也報導這次發射行動。

目前尚未傳出飛彈造成傷亡，軍方已通知以色列民眾可離開避難所。

以軍民防司令部（Home Front Command）昨天表示，由於伊朗發射的飛彈數量減少，將解除部分戰時相關限制措施，自5日中午起生效。

美伊開戰 伊朗 以色列 耶路撒冷

美擊沉伊朗軍艦戰火擴大 北約攔截射向土耳其飛彈

打擊真主黨…以色列空襲住宅大樓5死 黎巴嫩貝魯特飯店也遭擊中

以色列大規模打擊伊朗 鎖定發射基地與防空系統

同步空襲伊朗、黎巴嫩首都！以色列軍隊在黎國南部推進：防止邊境遇砲火

伊朗秘密向美國求和？紐時：反倒讓川普遇上1難題

紐約時報4日報導，知情官員透露，美以聯軍2月28日開轟伊朗隔日，伊朗情報部門人員透過間接管道向美國中央情報局（CIA）表達求和，此舉反而凸顯美國總統川普眼下的難題：美國最終希望塑造、或至少能接受的是什麼樣的伊朗政府。

中東航班大亂 機票瘋漲900%！亞洲航空公司意外撿到便宜

戰火導致中東空域大規模關閉，長期主導歐亞轉機市場的中東三大航空，阿聯酋航空、卡達航空與阿提哈德航空，營運幾近停滯；值此之際，亞洲航空公司憑藉能直飛歐洲並避開戰區的優勢，展現出強大的市場韌性，意外成為少數能在戰爭亂局中「撐住局面」的贏家。

美擊斃伊朗暗殺策畫者 赫塞斯：川普笑到最後

美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）今天向媒體表示，策畫在2024年暗殺總統川普的伊朗部隊領導人已遭擊斃，川...

為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動

伊朗官方媒體周三（4日）表示，亞馬遜位於巴林的資料中心遭到伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的攻擊，是因為該公司支援美國的軍事行動。

紐時：川普憑直覺對伊朗開戰 恐無完整進退策略

美國與以色列2月28日對伊朗開戰。分析指出，美國總統川普喜依直覺行事，將國家安全會議當他意志的執行機關而非用於集思廣益，...

伊朗秘密向美國求和？紐時：凸顯川普政府1大難題

紐約時報4日報導，知情官員透露，美以聯軍2月28日開轟伊朗隔日，伊朗情報部門人員透過間接管道向美國中央情報局（CIA）表達求和，此舉反而凸顯美國總統川普眼下的難題：美國最終希望塑造、或至少能接受的是什麼樣的伊朗政府。

