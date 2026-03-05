快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗秘密向美國求和？紐時：反倒讓川普遇上1難題

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4日在華府。歐新社
美國總統川普4日在華府。歐新社

紐約時報4日報導，知情官員透露，美以聯軍2月28日開轟伊朗隔日，伊朗情報部門人員透過間接管道向美國中央情報局（CIA）表達求和，此舉反而凸顯美國總統川普眼下的難題：美國最終希望塑造、或至少能接受的是什麼樣的伊朗政府。

至於停火或止戰協議的底線，美方至少會要求伊朗承諾放棄或大幅限縮彈道飛彈與核計畫，並停止支持真主黨等海外代理人勢力；作為交換，川普曾暗示可讓伊朗倖存領導層保住既有的經濟與政治權力。

紐時引述中東與西方國家官員透露，伊朗情報部人員曾透過第三國情報機構間接接觸CIA，表示願意討論終結衝突的條件。對此，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述官方部門消息人士稱，報導「純屬捏造、是心理戰」。

紐時分析指出，美方官員對可能和談也持懷疑態度，認為無論川普政府或伊朗方面，短期內都未必準備好尋找停火出口。

在德黑蘭領導層接連被剷除的情況下，美方不確定是否仍有具權力的伊朗官員能真正推動停火協議。此人要符合川普所稱「溫和的」對話者，位階要高、說得動體制，但又不能深陷革命意識形態。

紐時指，川普似乎已不再強調最初設想的情境，即伊朗民眾起義推翻政權，而是更傾向於接受現有政治體制中出現較務實的人物。

報導談到，先前川普把「委內瑞拉模式」當成範本的願景未必站得住腳，這牽涉美以對於伊朗戰後由誰主導有所分歧。以方不樂見委內瑞拉模式，尤其不樂見伊朗革命衛隊人選。革命衛隊掌控伊朗經濟要害，外界與部分美國官員評估，其內部或有較務實者，更在意保住權力與財富，而非堅守政權的原教旨路線。

另有分析人士提醒，即使伊朗爆發民眾革命，結果也未必符合川普期待。反對美國對外干預的智庫「國防優先」（Defense Priorities）中東計畫主任凱拉尼克（Rosemary Kelanic）指出，新政權要走向親美的自由民主機率不高，因為它很可能是在與美國對抗的戰爭情境下被形塑出來。

美伊開戰 伊朗

延伸閱讀

尋求脫身？以軍擬再猛攻1或2周 紐時曝伊朗曾聯繫CIA提議談判

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

伊朗人接管？華郵：從神學士到馬杜洛 美填補真空屢敗

相關新聞

從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

AI時代的「算力」決勝點？從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

伊朗秘密向美國求和？紐時：反倒讓川普遇上1難題

紐約時報4日報導，知情官員透露，美以聯軍2月28日開轟伊朗隔日，伊朗情報部門人員透過間接管道向美國中央情報局（CIA）表達求和，此舉反而凸顯美國總統川普眼下的難題：美國最終希望塑造、或至少能接受的是什麼樣的伊朗政府。

為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動

伊朗官方媒體周三（4日）表示，亞馬遜位於巴林的資料中心遭到伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的攻擊，是因為該公司支援美國的軍事行動。

美伊戰爭再擴大！伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

路透報導，美以聯軍開轟伊朗迄今邁入第5天，中東戰事急遽擴大。美國防長赫塞斯4日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域擊沉一艘伊朗船艦，該處距離波斯灣數千英里。同日，伊朗發射彈道飛彈打擊駐有美軍的土耳其基地，遭北約防空系統中途擊落，衝突首度燒至北約成員國土耳其得門戶；在最糟情境下恐觸發北約集體防禦條款。

美以攻打伊朗邁入第5天 川普：取得巨大進展

美國和以色列攻擊伊朗邁入第5天，美國總統川普今天表示，目前在戰線上進展順利，正取得巨大進展，伊朗的飛彈和發射器正被摧毀，...

美國參議院放行川普續打伊朗！否決「未經國會授權不得動武」決議

華爾街日報報導，美國參議院4日以53票反對、47票贊成，否決一項「戰爭權力決議案」，等於拒絕替川普對伊朗動武踩煞車，讓美軍代號「史詩怒火」的行動得以在未取得國會授權下持續推進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。