聽新聞
0:00 / 0:00
為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動
伊朗官方媒體周三（4日）表示，亞馬遜位於巴林的資料中心遭到伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的攻擊，是因為該公司支援美國的軍事行動。
亞馬遜旗下雲端運算事業（AWS）周一證實，旗下位於巴林的一處資料中心在周日遭到無人機襲擊而受損。此外，位於阿拉伯聯合大公國的兩座資料中心也遭到無人機「直接攻擊」，同樣受損。
根據AWS服務狀況儀表板，目前所有受影響的設施仍處於離線狀態。
伊朗法斯通訊社在社群媒體Telegram表示，在巴林對亞馬遜資料中心發動攻擊，是為了「查明這些中心在支援敵方軍事與情報活動中所扮演的角色」。
美國和以色列聯軍在上周末對伊朗發動空襲，隨後，伊朗針對波斯灣各地的以色列與美國基地展開了報復行動。
亞馬遜方面對此拒絕發表評論。
這些受攻擊的亞馬遜資料中心除了結構受損外，也遭遇電力中斷，且在消防員撲滅火勢後造成部分水帶來的損害。由於此事件，部分熱門的AWS應用程式出現了「錯誤率上升及可用性降低」的情況。
AWS對雲端客戶的建議是，備份他們的資料、考慮將工作負載遷移至其他區域，以及將網路流量導離巴林與阿聯地區。
AWS在2019年啟用位於巴林地區的服務，負責處理當地政府的大量工作負載。該公司在巴林亦設有辦事處，主要供AWS員工使用。
本周稍早，由於中東局勢動盪加劇，亞馬遜已指示其在中東地區的所有企業員工改為遠端辦公，並要求「遵循當地政府的指引」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。