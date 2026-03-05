快訊

經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

我為什麼會得白血病？林禹宏生前反思告誡：「1習慣」簡直是慢性自殺

左營軍港沉船奇觀 放棄打撈的美籍老船塢服役逾70年

聽新聞
0:00 / 0:00

為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜位於中東的三座資料中心遭到伊朗無人機攻擊，伊朗表示，是因為這些設施涉及支援美軍行動。路透
亞馬遜位於中東的三座資料中心遭到伊朗無人機攻擊，伊朗表示，是因為這些設施涉及支援美軍行動。路透

伊朗官方媒體周三（4日）表示，亞馬遜位於巴林的資料中心遭到伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的攻擊，是因為該公司支援美國的軍事行動。

亞馬遜旗下雲端運算事業（AWS）周一證實，旗下位於巴林的一處資料中心在周日遭到無人機襲擊而受損。此外，位於阿拉伯聯合大公國的兩座資料中心也遭到無人機「直接攻擊」，同樣受損。

根據AWS服務狀況儀表板，目前所有受影響的設施仍處於離線狀態。

伊朗法斯通訊社在社群媒體Telegram表示，在巴林對亞馬遜資料中心發動攻擊，是為了「查明這些中心在支援敵方軍事與情報活動中所扮演的角色」。

美國和以色列聯軍在上周末對伊朗發動空襲，隨後，伊朗針對波斯灣各地的以色列與美國基地展開了報復行動。

亞馬遜方面對此拒絕發表評論。

這些受攻擊的亞馬遜資料中心除了結構受損外，也遭遇電力中斷，且在消防員撲滅火勢後造成部分水帶來的損害。由於此事件，部分熱門的AWS應用程式出現了「錯誤率上升及可用性降低」的情況。

AWS對雲端客戶的建議是，備份他們的資料、考慮將工作負載遷移至其他區域，以及將網路流量導離巴林與阿聯地區。

AWS在2019年啟用位於巴林地區的服務，負責處理當地政府的大量工作負載。該公司在巴林亦設有辦事處，主要供AWS員工使用。

本周稍早，由於中東局勢動盪加劇，亞馬遜已指示其在中東地區的所有企業員工改為遠端辦公，並要求「遵循當地政府的指引」。

美伊開戰 伊朗 亞馬遜

延伸閱讀

因應中東攻勢波及 輝達谷歌亞馬遜調整區域營運

伊朗報復要擴大中東混亂 將對能源設施、航空執行打擊行動

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

相關新聞

從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

AI時代的「算力」決勝點？從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動

伊朗官方媒體周三（4日）表示，亞馬遜位於巴林的資料中心遭到伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的攻擊，是因為該公司支援美國的軍事行動。

美伊戰爭再擴大！伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

路透報導，美以聯軍開轟伊朗迄今邁入第5天，中東戰事急遽擴大。美國防長赫塞斯4日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域擊沉一艘伊朗船艦，該處距離波斯灣數千英里。同日，伊朗發射彈道飛彈打擊駐有美軍的土耳其基地，遭北約防空系統中途擊落，衝突首度燒至北約成員國土耳其得門戶；在最糟情境下恐觸發北約集體防禦條款。

美國參議院放行川普續打伊朗！否決「未經國會授權不得動武」決議

華爾街日報報導，美國參議院4日以53票反對、47票贊成，否決一項「戰爭權力決議案」，等於拒絕替川普對伊朗動武踩煞車，讓美軍代號「史詩怒火」的行動得以在未取得國會授權下持續推進。

解放軍發文談美以襲伊朗5大教訓 強調最根本的依靠是自己

以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點。中國軍號 @China Military Bugle 3月3日在社交平台X上用中英雙語發佈《美以襲擊伊朗事件給世界的五個教訓》，強調最根本的依靠是自己。

美以攻打伊朗邁入第5天 川普：取得巨大進展

美國和以色列攻擊伊朗邁入第5天，美國總統川普今天表示，目前在戰線上進展順利，正取得巨大進展，伊朗的飛彈和發射器正被摧毀，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。