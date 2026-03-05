使用西班牙基地攻伊朗 白宮稱馬德里已同意遭否認

為了使用西班牙南部基地攻擊伊朗一事，美國與西班牙發生齟齬。白宮今天表示，在總統川普威脅要切斷與西國貿易後，對方已同意和美軍合作。不過，馬德里斷然否認有此協議。

川普昨天矢言，若馬德里（Madrid）反對美國與以色列對伊朗的空襲行動，華府將中斷與西班牙的貿易。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天被問及此事時表示，據她所得知的訊息：西班牙已經讓步。

李威特在新聞簡報會中表示：「我認為他們在昨天已非常清楚地收到了總統的訊息。據我了解，在過去幾個小時內，他們已同意與美國軍方合作。」

李威特並未進一步說明細節。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）否認西班牙對美國有過此一協議。

阿爾巴雷斯在接受西班牙卡迪納塞電台（CadenaSer）訪問時說：「我嚴正否認此事。我是在來這裡的路上才聽說此事，其間我已利用時間去了解，並聽了一下有關內容。」

他強調：「對中東戰爭，對美國轟炸伊朗要使用我們的基地問題上，西班牙政府絲毫沒改變立場。因此，我鄭重否認這件事。這到底從何而來、所指為何，我完全不知道。」

西班牙副總理蒙特羅（Maria Jesus Montero）今天表示，西班牙「不會淪為任何國家的附庸」。

為了使用西班牙的羅塔海軍基地（Naval StationRota）和摩倫空軍基地（Moron Air Base）來攻擊伊朗，美西之間發生齟齬。

川普揚言，這兩座基地是美西共同運營的，若西班牙拒絕美國戰機使用來攻擊伊朗，美方將對馬德里實施貿易禁運。

西班牙譴責美以聯手轟炸伊朗，指此一行動既魯莽又違法。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）稍早在電視演說中重申反戰立場，警告此一衝突將可能引發重大全球災難。