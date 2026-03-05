快訊

美伊戰爭再擴大！伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗4日發射彈道飛彈攻擊駐有美軍的土耳其印吉利克空軍基地，遭北約防空系統攔截，擊落於土耳其南部。圖為北約防空系統發射後墜落的殘骸。路透
伊朗4日發射彈道飛彈攻擊駐有美軍的土耳其印吉利克空軍基地，遭北約防空系統攔截，擊落於土耳其南部。圖為北約防空系統發射後墜落的殘骸。路透

路透報導，美以聯軍開轟伊朗迄今邁入第5天，中東戰事急遽擴大。美國防長赫塞斯4日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域擊沉一艘伊朗船艦，該處距離波斯灣數千英里。同日，伊朗發射彈道飛彈打擊駐有美軍的土耳其基地，遭北約防空系統中途擊落，衝突首度燒至北約成員國土耳其得門戶；在最糟情境下恐觸發北約集體防禦條款。

赫塞斯證實，美軍潛艦在印度洋以魚雷擊沉伊朗軍艦「德納號」，造成87人喪生、60人失蹤，另有32人獲救。這是美國海軍在二戰後首度使用魚雷擊沉敵艦。他並稱：「伊朗戰艦以為在國際海域很安全，結果被魚雷擊沉，死得悄無聲息」。

與此同時，紐約時報報導，一名美國資深軍官與一名西方官員表示，伊朗於當地時間4日發射彈道飛彈，鎖定攻擊美軍駐土耳其印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base）。

兩名官員表示，伊朗飛彈遭一艘位於東地中海的美國軍艦發射SM-3攔截彈擊落。

紐時報導指出，這是土耳其首度被捲入美伊戰爭，若伊朗攻擊北約成員國土耳其，將構成重大升級，並可能啟動北約集體防禦條款，將全體32個成員國拖入戰爭。土耳其與伊朗接壤，擁有北約第二大規模的軍隊。

赫塞斯稱，目前沒有跡象顯示此事會觸發北約集體防禦條款。

北約發言人哈特（Allison Hart）聲明譴責伊朗發動無差別攻擊，強調堅定與所有成員國站在一起，重申「我們在所有領域的嚇阻與防禦態勢仍然強健，包括防空與飛彈防禦方面」。

伊朗外交部4日證實消息，且已與土耳其外長通話。伊朗外長阿拉奇強調，伊朗武裝部隊「在徹底擊退敵人惡意前不會休息」，並稱伊朗鎖定的是用來「策畫並執行對伊朗侵略行動」的基地；他同時呼籲伊土合作，對抗他所稱的以色列在區域內的陰謀。

這波戰事升級正值伊朗已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴可能獲選接班之際。

從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

AI時代的「算力」決勝點？從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動

伊朗官方媒體周三（4日）表示，亞馬遜位於巴林的資料中心遭到伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的攻擊，是因為該公司支援美國的軍事行動。

美國參議院放行川普續打伊朗！否決「未經國會授權不得動武」決議

華爾街日報報導，美國參議院4日以53票反對、47票贊成，否決一項「戰爭權力決議案」，等於拒絕替川普對伊朗動武踩煞車，讓美軍代號「史詩怒火」的行動得以在未取得國會授權下持續推進。

解放軍發文談美以襲伊朗5大教訓 強調最根本的依靠是自己

以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點。中國軍號 @China Military Bugle 3月3日在社交平台X上用中英雙語發佈《美以襲擊伊朗事件給世界的五個教訓》，強調最根本的依靠是自己。

美以攻打伊朗邁入第5天 川普：取得巨大進展

美國和以色列攻擊伊朗邁入第5天，美國總統川普今天表示，目前在戰線上進展順利，正取得巨大進展，伊朗的飛彈和發射器正被摧毀，...

