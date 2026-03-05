美擊沉伊朗軍艦戰火擴大 北約攔截射向土耳其飛彈

美國與伊朗的戰爭今天急劇擴大，一艘美國潛艦在斯里蘭卡外海擊沉一艘伊朗軍艦，造成至少80人喪生，北大西洋公約組織（NATO）的防空系統也摧毀了一枚射向土耳其的伊朗彈道飛彈。

土耳其國防部表示，這枚飛彈已由「部署在東地中海的北約防空與飛彈防禦資產攔截並擊毀」。國防部並未指明飛彈的預定目標。

一名不願具名的土耳其官員告訴法新社，這枚飛彈原先「瞄準希臘屬賽普勒斯的一個基地，但偏離了彈道」。事件中沒有傳出人員傷亡。

這起飛彈事件是與伊朗接壤、擁有北約第2大軍隊的土耳其首度被捲入衝突。但美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）表示，目前不認為此事會觸發北約的集體防禦條款。

赫塞斯表示，美國潛艦在距離波斯灣數千公里遠的斯里蘭卡南部海岸外，擊中了一艘伊朗船艦，此舉標誌著衝突範圍的擴大。與此同時，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運已連續第5天陷入癱瘓，切斷了中東至關重要的石油和天然氣流動。

美國總統川普已承諾為從中東地區出口能源的船隻提供保險和海軍護航，以抑制飆漲的成本，但油價今天仍停留在一年多來的最高點。據路透社估計，至少有200艘船隻仍停泊在海岸外。

美國和以色列持續對伊朗進行全天候攻擊，赫塞斯稱美國正在贏得這場衝突。

赫塞斯在五角大廈的一場簡報會上極度自信地表示：「這從來就不是一場公平的戰鬥，現在也不是。我們是在他們倒下時予以重擊，我們能輕易維持這場戰鬥，要多久就有多久。」

相較之下，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（DanCaine）表示，伊朗發射的飛彈數量正在減少，這表明其軍事能力已大幅削弱。

為反映這樣的情況，以色列軍方表示，將於明天至7日放寬以色列全國的公共安全指示，允許商家在距離避難所及其他保護區足夠近的情況下營業，但學校仍將停課。

以色列軍方表示，以國戰機攻擊了德黑蘭東部一處容納伊朗所有安全機構的院區，包括革命衛隊、情報、網路戰及負責鎮壓抗議的內部警察單位。